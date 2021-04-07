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«وزير المجالس النيابية»:تعليمات واضحة بتعاون الوزراء والمحافظين مع نواب الشعب

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عقد المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية، ومستشاري الوزارة اجتماعاً مع مديري ومسئولي إدارات الاتصال السياسي بالوزارات المختلفة، وذلك بمقر وزارة شئون المجالس النيابية  بهدف ضبط وتحسين طرق التواصل والتنسيق بين مجلسي النواب والشيوخ  وبين الوزراء ونوابهم ومساعديهم ومعاونيهم ولضمان انضباط ودقة عملية إبلاغ طلبات المجلسين ولجانهما والدوائر الإنتخابية للسادة النواب إلى الوزارات والجهات المعنية و آلية إرسال تلك الطلبات والإبلاغ بها والرد عليها.

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الحكومة والتعاون مع البرلمان

واستهل الوزير الإجتماع بتوجيه الشكر للحضور مسئولي الاتصال السياسي بالوزارات  على ما بذلوه من جهد خلال الفصل التشريعي السابق والجزء الأول من الفصل التشريعي الحالي والإشادة بدور الاتصال السياسي في تسهيل وإتمام التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع التأكيد على أهمية دورهم خلال الفترة القادمة.

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 وأوضح الوزير للحضور بالغ اهتمام دولة رئيس الوزراء بهذا الشأن وما أصدره  من تعليمات وقرارات للوزراء والمحافظين بضرورة الحرص علي التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشاركتهم في قضايا الرأي العام للوصول إلي حلول توافقية.

كما شرح  ما انتهجته الوزارة من أسلوب تطوير التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق ما أبرمته الوزارة من بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توافقاً مع المرحلة المتعلقة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية  الجديدة ، كما استمع سيادته لمقترحات السادة الحضور والمصاعب التي تواجهها الوزارات في التواصل مع المجلسين .

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وزير المجالس النيابية والإتصال السياسي

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وختاماً تبادل الحضور البيانات الخاصة بوسائل التواصل لكل المسئولين وتم الاتفاق علي كيفية التنسيق بين كافة الوزارات والمجلسين ووزارة شئون المجالس النيابية وعلى دوام عقد اللقاءات الدورية إعمالاً لمهام الوزارة في التنسيق بين الحكومة والمجلسين وحفاظاً على انضباط التواصل والارتقاء بمنظومة الاتصال السياسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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