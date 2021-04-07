/626237/عقب-أنباء-انفصاله-عن-شيماء-سيف-محمد-كارتر-يعلن-إصابة-والدته-بكورونا

يعيش بعض الفنانون خلال الأيام الأخيرة في حالة من الذعر والقلق خوفًا على والديهم من الإصابة بفيروس كورونا، حيث كشف عن ذلك أكثر من فنان أبرزهم الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنى وكذلك المطرب مينا عطا وأخرهم المنتج محمد كارتر زوج الفنانة الكوميدية شيماء سيف سابقًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابة والدة محمد كارتر بفيروس كورونا المستجد وأصعب إحساس مر به خلال الساعات الماضية.

إصابة والدة محمد كارتر بفيروس كورونا

نشر كارتر صورة من داخل إحدى مستشفيات العزل في القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا عن تواجد والدته بها لتلقي العلاج عقب إصابتها بكورونا.

حالة من الحزن تخيم على محمد كارتر بعد إصابة والدته بكورونا

أرفق كارتر تعليقًا مع الصورة كشف من خلاله عن أصعب إحساس شعر به واستعرض فيه رحلة والدته معه، قائلًا: "أصعب إحساس ممكن الإنسان يحس بيه وقت دخول مستشفى العزل وأنت رايح تسيبلهم أمك.. إحساس بفقدان الحياة ولأمك إحساس بالوداع.. ساعتها بتشوف شريط حياتك بيعدي قدام عينك في لحظة.. بتشوف وهي وخداك من أيدك أول يوم مدرسة".

وتابع "بتشوف وهي بتحرم نفسها من متع الحياة عشان أنت تلبس وتتعلم كويس.. بتشوف ضحكتها في وقت فرحك.. بتشوف دموعها في وقت حزنك.. بتشوف روحك بتتسحب منك بمجرد ما تدخل طرقة العزل.. لأنك ساعتها بتحس أنك في فيلم رعب ودوامة إحساس بالغرق في بحر، نفسك بيتقطع وبتشم ريحة الموت حواليك".

رسالة محمد كارتر لجمهوره

أنهى كارتر حديثه بتحذير الجمهور من الفيروس والحفاظ على أمهاتهم كما توجه بالدعاء لوالدته قائلًا: "كل ده بسبب لحظة إهمال من أنك تاخد بالك نفسك ومن اللي حواليك.. أرجوكم اضغطوا على امهاتكم وبالذات كبار السن مينزلوش الشارع وميتعاملوش مع دليفري.. يلبسوا كمامة وميسبوش الكحل من ايديهم.. تعالوا على نفسكم واشتروا انتوا طلبات البيت وتتعقم كويس أغلب أمهاتنا عايشين على طبيعتهم ومبيعقموش حاجه، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي أمي وتمدها بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير".

أزمة محمد كارتر مع زوجته شيماء سيف

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، بعد إلغاء متابعتهما لبعضهما البعض على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، حيث نشرت شيماء ، أمس، رسالة غامضة عبر حسابها على السوشيال ميديا قائلة: "كل شئ نصيب.. الحمدلله على كل حال".