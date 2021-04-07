/626238/عكاشة--مصر-استطاعت-هزيمة-قوى-الشر-في-احتفال-نقل-المومياوات

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ، أن مصر استطاعت هزيمة قوى الشر من خلال المشاهد التي كانت واضحة في احتفال نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة الجديد.

وأضاف عكاشة خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز، مساء اليوم ، الأربعاء ، أن إحتفال نقل الملوك والملكات ونقلهم في موكب استطاعت مصر نقل حضارة تاريخية تابعها العالم.

خالد عكاشة : إحتفال نقل الملوك والملكات نقلة حضارة تاريخية تابعها العالم

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن الحضارة المصرية هي حضارة من قرون عديدة ولا يمكن لاحد أن يتجاوزها.

مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية : الحضارة المصرية هي حضارة من قرون عديدة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتحف القومي للحضارة، يرافقه مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود. خالد العناني وزير السياحة والأثار، بحضور كل من زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وأودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو، قام وزير السياحة والأثار بتقديم شرح تفصيلي للرئيس السيسي حول متحف الحضارة، وهو أول متحف في مصر والشرق الأوسط.

يقع المتحف القومي للحضارة المصرية بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة. تم وضع حجر الأساس في عام ٢٠٠٢م ليكون هذا المتحف واحداً من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكي أكثر من ٥٠ ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث. وسوف تعرض مقتنيات المتحف في معرض رئيسي دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ستة معارض أخرى تتناول موضوعات: الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية.

وسيتضمن المتحف أيضًا مساحات للمعارض المؤقتة، فضلاً عن معرض خاص بتطور مدينة القاهرة الحديثة. وسوف يضم المتحف أبنية خدمية، وتجارية، وترفيهية، ومركزاً بحثياً لعلوم المواد القديمة والترميم، كما سيكون المتحف مقراً لاستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات، كعروض الأفلام، والمؤتمرات، والمحاضرات، والأنشطة الثقافية. وبذلك سيكون هذا المتحف الذي يستهدف الجماهير المحلية والأجنبية مؤسسة متكاملة لها دورها المتميز في نشر الوعي الأثري والتعريف بدور مصر في إرساء دعائم الحضارة الإنسانية.