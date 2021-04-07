/626239/مستشار-المفتي--استخراج-الجثة-من-القبر-يكون-للضرورة-أو-للحاجة فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية، أن شهر رمضان مليء بالخيرات وهو شهر قائم على الإخلاص بين الفرد وربه بالإضافة إلى إتقان العمل والتحلي بالإيمان.

مستشار مفتي الجمهورية : شهر رمضان مليء بالخيرات وقائم على الإخلاص

واوضح "الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية"، خلال خلال لقائه في برنامج "رأي عام" المذاع على قناه " تن " ، تابعت موكب نقل المومياوات بكل فخر وعزة وهذا لربط الماضي بالحاضر، كما أن الفراعنة أو القدماء المصريين ليسوا طبيعيين في علومهم وحضارتهم، مؤكدا أن استخراج الجثة من القبر يكون للضرورة أو للحاجة .

الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي : استخراج الجثة من القبر يكون للضرورة أو للحاجة

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، أن العبادة مثل الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة، وأشار إلي أن الصلاة تمنع الإنسان من الفاحشة والمنكر.

وأوضح عاشور ، أن هناك علاقة مباشرة لا تنفك بين الشعائر الدينية والأخلاق لانها علاقة مترابطة .

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتحف القومي للحضارة، يرافقه د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود. خالد العناني وزير السياحة والأثار، بحضور كل من زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وأودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو، قام وزير السياحة والأثار بتقديم شرح تفصيلي للرئيس السيسي حول متحف الحضارة، وهو أول متحف في مصر والشرق الأوسط.

يقع المتحف القومي للحضارة المصرية بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة. تم وضع حجر الأساس في عام ٢٠٠٢م ليكون هذا المتحف واحداً من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكي أكثر من ٥٠ ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث. وسوف تعرض مقتنيات المتحف في معرض رئيسي دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ستة معارض أخرى تتناول موضوعات: الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية.

وسيتضمن المتحف أيضًا مساحات للمعارض المؤقتة، فضلاً عن معرض خاص بتطور مدينة القاهرة الحديثة. وسوف يضم المتحف أبنية خدمية، وتجارية، وترفيهية، ومركزاً بحثياً لعلوم المواد القديمة والترميم، كما سيكون المتحف مقراً لاستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات، كعروض الأفلام، والمؤتمرات، والمحاضرات، والأنشطة الثقافية. وبذلك سيكون هذا المتحف الذي يستهدف الجماهير المحلية والأجنبية مؤسسة متكاملة لها دورها المتميز في نشر الوعي الأثري والتعريف بدور مصر في إرساء دعائم الحضارة الإنسانية.