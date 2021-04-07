/626241/حسام-عبد-الغفار-سلالة-كورونا-داخل-مصر-أقرب-للسلالة-المنتشرة-في-أوروبا

قال حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، أن الدراسة مازالت مستمرة لدراسة كافة الموجات الخاصة بكورونا داخل مصر، منوها إلى أن مصر لم يصل إليها سلالة فيروس كورونا المنتشرة في جنوب إفريقيا.

الأمين العام للمستشفيات الجامعية: مصر تقوم بابحاث متعددة في المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والمستشفيات

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، إن مصر تقوم بابحاث متعددة في المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والمستشفيات التي تمتلك فرق بحثية قائقة، من أجل الحصول على مجموعة من البيانات الدقيقة فيما يخص فيروس كورونا.

وأوضح أن الدراسة تمت على 150 عينة فقط، منوها إلى أن الـ 150 عينة حدث لهم 12 مليون قراءة ومتابعة، مضيفا نسبة دقة الرداسة وصلت إلى 94%.

حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات : سلالة فيروس كورونا داخل مصر أقرب للسلالة المنتشرة في أوروبا

وأشار إلى أن الدراسة أكدت أن سلالة فيروس كورونا داخل مصر أقرب للسلالة المنتشرة في أوروبا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي، وعلى هذا الأساس سنقوم بإختيار وتجديد البروتوكول و اللقاحات.

واردف " عبد الغفار "، قمنا بعمل دراسة للكشف عن سلالات كورونا التي تسللت إلى مصر داخل المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية ومستشفى 57 ومركز الطب التجددي وطب قصر العيني.

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه لابد أن نحافظ على المكتسبات التي وصلنا لها في وضع مصر بالنسبة لدول العالم حول أعداد الإصابات بكورونا، حيث إن مصر من أقل الدول إصابات بالفيروس، متابعا: نحن على أعتاب الموجة الثالثة من الفيروس، وهناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بكورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مصر حصلت على اللقاحات، وكل يوم هناك مواطنون تتلقى لقاح كورونا، وهذا ليس معناه أن نتوقف عن اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستطرد متحدث وزارة الصحة، أنه من الملاحظ التخلى عن اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الماسك والتواجد في التجمعات الكبيرة، متابعا: الدولة تؤدى دورها بالحفاظ على المواطن وصحته ويبقى دور المواطن هو الأهم والفيصل في اتباع الإجراءات الاحترازية والبعد عن التجمعات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الفترة الماضية ومنذ عام 2018 تم إطلاق حزمة من المبادرات الرئاسية وتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تعد هذه المبادرات هى الأساس الذى بنينا عليه ووصلنا لهذا لوضع الجيد والذى جعلنا نستطيع وننجح في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن هناك بنية تحتية وقوى بشرية واهتماما بالطب المهنى وتدريب كوادر بشرية من الناحية العلمية، وكذلك من الناحية الإدارية من خلال تدريبهم على التعامل مع المرضى والاكتشاف المبكر للمرض واستيعاب عدد كبير من المرضى .