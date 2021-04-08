نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف وزارة التعليم وما هي التخصصات المطلوبة وموعد التقدم للوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف وزارة التعليم، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالمدارس اليابانية للعام 2021\2022، في بعض التخصصات، كما شددت الوزارة على قراءة شروط الوظائف جيداً قبل التقدم للوظائف المعلن عنها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسة للاستبعاد نهائياً، وطالبت الوزارة من المتقدمين للوظيفة ضرورة التأكد من خدمة الانترنت لديهم قبل بدء تسجيل الاستمارة، حيث يكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل، من خلال الحاسوب فقط ولا يسمح بإعادة التسجيل مرة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الإيميل الخاص بالمتقدم حيث يتم مراسلة المتقدم للوظيفة عليه.

رابط التقدم للوظائف اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وظائف بالمدارس اليابانية، جدير بالذكر أن هذه المدارس بلغ عددها 48 مدرسة داخل 25 محافظة، ولكي تستطيع التسجيل في الوظيفة والحصول عليها يكون من خلال الرابط التالي .ejsadm.moe.gov.eg.

التخصصات المطلوبة

مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم فصل رياض أطفال أ – ب، معلم math، معلم Science، معلم لغة عربية، معلم تربية رياضية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم غرفة مصادر أطفال احتياجات خاصة، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، أخصائي مكتبات، معلم تكنولوجيا المعلومات، معلم مادة المهارات المهنية.

مدة التقدم لوظائف التربية والتعليم الخاصة بالمدارس اليابانية

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالمدارس اليابانية، والبالغ عددها 48 مدرسة موزعة على 25 محافظة، ويبدأ التقدم للوظائف هذه يوم الجمعة الموافق 9 أبريل وتستمر 15 يوم.

خطوات التقدم لوظائف وزارة التعليم بالمدارس اليابانية

توجد بعض الخطوات التي يجب على من يرغب في التقدم للوظيفة أن يفعلها جميعاً، وهذه الخطوات كالتالي.