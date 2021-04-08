صندوق دوت الخليج: وفرنا العلاج لـ250 ألف مريض يعانى من فيروس سي 

/626243/صندوق-تحيا-مصر-وفرنا-العلاج-لـ250-ألف-مريض-يعانى-من-فيروس-سي

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق دوت الخليج، أن الصندوق وفر العلاج لـ250 ألف مريض يعانى من فيروس سي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الصندوق له مسيرة كبيرة وإسهامات طبية لخدمة المواطنين.

محمد مختار المتحدث باسم صندوق دوت الخليج: الصندوق له مسيرة كبيرة وإسهامات طبية لخدمة المواطنين

وأكد المتحدث باسم صندوق دوت الخليج، أن رؤيتهم المشاركة مع الدولة تكمن في فكرة تقديم العدالة في تقدم الخدمة الطبية.

محمد محتار : أزمة فيروس سي عملنا عليها بالتعاون مع وزارة الصحة

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع على فضائية الأولي للتليفزيون المصري، إن أزمة فيروس سي عملنا عليها بالتعاون مع وزارة الصحة، مضيفا أن الصندوق ساهم في القوافل الميدانية لفيروس سي.

كان قال محمد مختار المتحدث الرسمي لصندوق دوت الخليج، إن الصندوق وضع الخطط للكشف على البالغين من خلال قوافل ميدانية وتنظيم أيضا قوافل داخل المدارس الحكومية للكشف المبكر على ضعف الإبصار ضمن مبادرة نور حياة.

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق دوت الخليج، أن المبادرة وصلت إلى 19 محافظة بقوافل "نور حياة" التي استهدفت حوالى مليون و100 ألف مواطن استفادوا بكشف الرمد، وجرى توفير 207 آلاف نظارة طبية تم تسليمها للمواطنين الذين ثبت ضعف إبصارهم، وتوفير 17 ألف عملية للمياه البيضاء بمختلف المحافظات.

وأطلق صندوق دوت الخليج بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، المرحلة التجريبية من القوافل الطبية الشاملة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف القرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تكثيف جهود الصندوق لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،كما نظم الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري قافلة طبية على مدار ثلاثة أيام في قرى جبل شيشة وإقليت والرغامة البلد بمحافظة أسوان، حيث قدمت القافلة خدمة الكشف الطبي في تخصصات الرمد، أطفال، باطنة، جلدية، عظام، نساء وتوليد، فضلا عن تقديم التوعية الصحية وأساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذا الدعم النفسي للأطفال، لنحو 1500 مواطن.

وفي مواجهة جائحة كورنا شكلت مبادرة الصندوق نتشارك هنعدي الازمة نموذجا يحتذى به لمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص للدولة وقت الأزمات فأطلق الصندوق مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) كما خصص الصندوق حساب رقم ( 037037 مواجهة الكوارث والأزمات)، يوم الحادي والعشرين من مارس 2020 لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة

فساهمت المبادرة منذ إطلاقها في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 50 ألف كمامة N95 وKn95 ، 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس، فضلا عن المشاركة في تجهيز أول مستشفى ميداني بالتعاون مع جامعة عين شمس.