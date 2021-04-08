رضا البلتاجي يكتب:إياك والظلم

مفاوضات سد النهضة

مع إعلان الخارجية المصرية فشل المفاوضات الثلاثية فى كينشاسا مع السودان أمام إصرار إثيوبيا على المضى قدما فى اتجاه اللاعودة ودق دفوف الحرب بعد إصرار الجانب الأثيوبى عليه غير مقدرين العواقب تخرج علينا دار الإفتاء ببشرى جواز تقبيل الزوجة لزوجته فى نهار رمضان ،،،، طب واللى مش عاوز يبوس ممكن يصوم لحد العصر فقط ؟

صرامة الرئيس السيسي

لا يخفى على أحد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تأثرت بالنشاة العسكرية على مدار ما يقرب من نصف قرن والتى تميل إلى الجدية والصرامة والحدة وأرى أنه تعامل مع ملف سد النهضة بكل ود وتانى ولطف حتى فى أشد لحظات الغضب والاستفزاز من الجانب الاثيوبى الذى لا يقدر ولا يدرك العواقب، وها هى تبدو فى الأفق ملامح أخرى لم نتمناها ولم نسعى إليها ولكنها فرضت علينا،،،،، معاك ياريس ضمن 100مليون مصرى فيما تراه.

نادي أسوان

أسعدنى فوز أسوان على إنبى بهدف للاشئ جاء الثوانى الأخيرة من عمر المباراة فى أول مباراة تقام وسط جمهورهم منذ مايزيد عن 18شهر ليحصد الفريق 3نقاط تقفز به لمنطقة الأمان نسبيا ،،،، أداء مشرف وحارس مرمى يستحق مكان فى المنتخب الوطني.

إياك والظلم

أشر الناس منزلة يوم القيامة من لا يثق في الناس لسوء ظنه ولا يثق فيه الناس لسوء فعله ،،،،،،

حقيقى كلآ يرى بعين طبعه

الكداب بيكدب والخاين بيخون والمفترى دايما شايف نفسه مظلوم ،،، إياك والظلم