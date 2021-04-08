/626247/رئيس-الاتحاد-العربي-للاقتصاد-الرقمي--البيانات-يتم-لها-إجراءات-حماية-وفقا-لقواعد-معينة

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن هناك قاعدة في سرية البيانات وهى أن البيانات تفقد 60% من العاملين داخل المؤسسة و40% خارج المؤسسة، والبيانات آمنة.

غنيم : البيانات يتم لها إجراءات حماية وفقا لقواعد معينة وحماية البيانات

وأضاف غنيم، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن البيانات يتم لها إجراءات حماية وفقا لقواعد معينة وحماية البيانات أمن قومي، لافتا إلى أن مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة خطوة غير مسبوقة نحو الرقمنة.

وتابع أن البيان طالما خرج من أي مبني لابد أن يتم ما يعرف بالتشفير، وجميع المستندات والبطاقات سيتم استعمال تكنولوجيا عالية جدا في حال تصويرها، مستدركا أنه في النهاية تمنع فكرة التزوير وبمجرد وضعها على جهاز كشف التزوير يتم اكتشافها بسهول وسرعة.

رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي: كورونا أدت لنمو حجم المعاملات الإلكترونية

وكان كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، قال إن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" أدت لنمو حجم المعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن عدد المحافظ الإلكترونية على الموبايل في مصر تجاوز 17 مليون محفظة حتى الآن مما يؤكد على أهمية تطبيقات التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكد "غنيم" أهمية تحديث منظومتي الضرائب والجمارك وبالدور التي تلعبه وزارة المالية في تحقيق الشمول المالي وتعميم التطبيقات الإلكترونية، مشيرا إلى أن إنشاء شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "إى. تاكس" سيؤدي إلى تحسين المنظومة والتي تساهم في تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأوضح أن جائحة كورونا المستجد أدت إلى الإسراع في التحول الرقمي والاعتماد علي الميكنة وحققت التوعية بأهمية الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن إتاحة 70 خدمة حكومية إلكترونية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية من البيت دليل على أهمية التكنولوجيا في حياة المواطنين.