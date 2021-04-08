ملخص أخبار اليوم الأربعاء وأهم الأحداث الرياضية

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انتهي يوم كروي حافل بأمتع المباريات الأوروبية، وكانت بطولة دوري أبطال أوروبا لها السيطرة الكاملة في هذا الأمر، وعادت ليالي الأبطال من جديد تبهر الجميع.

بايرن ميون وباريس سان جيرمان:-

تمكن باريس سان جيرمان الفوز خارج أرضية ميدانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكسر هيبة الفريق البافاري على ملعبة، وتلقي الخسارة المريرة وتعويض خسارة نهائي دوري أوروبا السابق.

تشيلسي يتخطى بورتو:-

تشيلسي الإنجليزي يضع قدما في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الفوز خارج أرضة بهدفين نظيفين على حساب بورتو البرتغالي، ويقدم البلوز مع توماس توخيل المدير الفني الجديد للفريق مستويات جيدة للغاية.

الدوري المصري:-

عاد الإسماعيلي لطريق الإنتصارات وحقق الفوز الثاني له اليوم على حساب المصري البورسعيد ويمتلك حتي الأن 14 نقطة بعد مرور 17 جولة من بطولة الدوري.

وفي مباراة آخري تمكن طلائع الجيش من تحقيق الفوز على حساب الجونة برباعية نظيفة.

ثالث المباريات كانت بين وادي دجلة والبنك الأهلي وفاز أصحاب الأرض برباعية مقابل هدفين، وتمكن محمد هلال لاعب دجلة من تسجيل 3 أهداف خلال البماراة.

إرتقي أحمد سمير لاعب طلائع الجيش لصدارة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف.

الدوري الإيطالي:-

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على حساب نابولي بهدفين مقابل هدف، وعاد الفوز لأصحاب الأرض بعد غياب.

انتر ميلان يواصل تصدر البطولة وفاز على حساب ساسولو بهدفين مقابل هدف، وصعد للنقطة رقم 71.

باريس سان جرمان يقسو على البايرن بأرضة بدوري الأبطال

حقق الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان الفوز في مباراة ذهاب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، علي الفريق الضيف بايرن ميونخ، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، علي ملعب أليانز أرينا.

نجح الفريق الفرنسي الضيف من خطف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 3 من عمر المباراة بأقدام مبابي، من خلال انطلاقة قوية من البرازيلي نيمار ويمررها للسريع مبابي ويسددها بقوة علي حارس المرمي نوير ويصعب علية التعامل معها وتهز شباكة.

سجل باريس سان جيرمان الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 13 من عمر المباراة من خلال تمريرة طوليه لنيمار وينطلق بها ويسددها بقوة ويتصدي لها الدفاع لتصل للفرنسي مبابي ويسجل، ولكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل علي مبابي من البداية.