قرار جمهورى بتعيين أحمد الشريف عميدا لكلية العلوم جامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد عبده على الشريف الأستاذ بكلية العلوم بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعينه عميدًا لكلية العلوم لمدة 3 سنوات، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح فى تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمى والإدارى فى إطار الخطة الإسترتيجية للجامعة.





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