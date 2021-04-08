القومى للمرأة ينعى اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الأسبق

جدة - نرمين السيد - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات، اللواء أركان حرب سماح قنديل عضو فرع المجلس بمحافظة الإسماعيلية، ومحافظ بورسعيد الأسبق، والذى وافته المنية اليوم.





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