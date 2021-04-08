الأمن يضبط المتهمين في واقعة مشاجرة مسجلين خطر ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية ببورسعيد من ضبط المتهمين في واقعة مشاجرة مسجلين خطر، عقب تداول الواقعة على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالنزول من سيارة ملاكى والتعدى على أحد الأشخاص بمنطقة الحى الإماراتى بمحافظة بورسعيد، وتهشيم الفاترينة الخاصة به.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الجنوب أول ببورسعيد من صاحب فاترينة مشروبات "مسجل شقى خطر"، مقيم بدائرة القسم "ومصاب بسحجات وجروح ، بقيام كهربائى سيارات "مسجل شقى خطر" وبرفقته ثلاثة أخرين "من ذوى المعلومات الجنائية") بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وتهشيم الفاترينة الخاصة به لخلافات سابقة حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبط (كهربائى السيارات)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.