خاص لـ «دوت الخليج»: محمود البنا يدير قمة الزمالك والأهلي الأولي الرمضانية

/626248/خاص-لـ-تحيا-مصر-محمود-البنا-يدير-قمة-الزمالك-والأهلي-الأولي-الرمضانية

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، عن مباراة الأهلي والزمالك القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

وينفرد موقع دوت الخليج بحكم المباراة الأولى بين الزمالك والأهلي القادمة، والتي سوف تقام في 18 أبريل القادم، على ملعب القاهرة الدولي.

وفيما يلي أسماء حكم المباراة والمساعدين لمباراة الزمالك والأهلي:-

علم موقع دوت الخليج أن الحكم الدولي محمود البنا تم تحديد تواجدة لإدارة مباراة الزمالك والأهلي القادمة في بطولة الدوري الممتاز، وجاء هذا القرار لأنه يمتلك كفاءات كبيرة من بين الحكام المتواجدين في بطولة الدوري.

أما الحكام المساعدين فسيكون الأول محمود أبو الرجال، والمساعد الثاني أحمد حسام طه.

وأكد مصدر داخل الجبلاية لموقع دوت الخليج، أنه مسحات كورونا ستكون الفيصل في تواجد طاقم التحكيم للمباراة القادمة بين الزمالك والأهلي، وأن هناك قائمة طوارئ حال إصابة أي حكم خلال مسحة كورونا.