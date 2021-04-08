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عاجل .. مصر ترحب بقرار أمريكا باستئناف المساعدات لـ الشعب الفلسطينى

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هايدى الدسوقى 2021-04-08 01:40 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بقرار الإدارة الأمريكية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية لـ الشعب الفلسطينى الشقيق، بما فى ذلك استئناف تمويل وكالة الأونروا.

وقال فى بيان نشره على الصفحة الرسمية لـ وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "إن هذا من شأنه أن يُسهم فى رفع المعاناة عن الفلسطينيين، فضلاً عن توفير دعم مادى فى مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح للأونروا توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطينى".

 

وأعرب المتحدث الرسمى عن الإشادة بالقرار الأمريكى لما يَنم عنه من اهتمام الإدارة الأمريكية وتفاعلها مع قضايا المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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