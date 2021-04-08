عاجل .. مصر ترحب بقرار أمريكا باستئناف المساعدات لـ الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بقرار الإدارة الأمريكية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية لـ الشعب الفلسطينى الشقيق، بما فى ذلك استئناف تمويل وكالة الأونروا.





وقال فى بيان نشره على الصفحة الرسمية لـ وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "إن هذا من شأنه أن يُسهم فى رفع المعاناة عن الفلسطينيين، فضلاً عن توفير دعم مادى فى مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح للأونروا توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطينى".

وأعرب المتحدث الرسمى عن الإشادة بالقرار الأمريكى لما يَنم عنه من اهتمام الإدارة الأمريكية وتفاعلها مع قضايا المنطقة.