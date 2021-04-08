عاجل .. مصر ترحب بقرار أمريكا باستئناف المساعدات لـ الشعب الفلسطينى

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وقال فى بيان نشره على الصفحة الرسمية لـ وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "إن هذا من شأنه أن يُسهم فى رفع المعاناة عن الفلسطينيين، فضلاً عن توفير دعم مادى فى مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح للأونروا توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطينى".
وأعرب المتحدث الرسمى عن الإشادة بالقرار الأمريكى لما يَنم عنه من اهتمام الإدارة الأمريكية وتفاعلها مع قضايا المنطقة.
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