/626250/أحمد-مجاهد-انتهى-زمن-وجود-الحكام-الأجانب-في-مباريات-الأهلي-والزمالك
أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة القمة قرار نهائي.
وقال أحمد مجاهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"عدم استقدام حكام أجانب لمباراة القمة قرار نهائي"، موضحا :"نحن قادرين على استقدام حكام أجانب، ولكن هذا هو الوقت المناسب لان يدير الحكام المصريين مباراة القمة".
وأضاف :"يجب أن نغلق صفحة استقدام حكام اجانب في الدوري المصري، خاصة أن جميع الظروف مهيئة لنجاح الحكام المصريين بعد وجود تقنية الفار".
وأشار :"حتى هذه اللحظة الزمالك لم يعترض على اسناد مباراة القمة لحكام مصريين"
يذكر أن مباراة القمة ستقام ١٨ ابريل الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.
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