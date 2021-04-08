/626251/الزمالك-يعلق-على-قرار-تواجد-حكام-مصريين-لمباراة-الأهلي
رد عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة مباراة القمة بحكام أجانب.
وقال عمرو الدردير، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي احمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"موقف نادي الزمالك ثابت وراسخ، يحترم اتحاد الكرة وكل المؤسسات التي يتعامل معها"، مضيفا :"هناك قرار منذ التسعينات بإقامة مباراة القمة بطاقم حكام أجنبي".
وأضاف :"الزمالك يتمسك بموقفه برفضه بخوض المباراة بطاقم حكام مصري، خاصة في ظل الصراع مع الأهلي على لقب الدوري".
وواصل :"حتى هذه لم يصل للزمالك أي خطاب من اتحاد الكرة بشأن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين"، مضيفا :"عندما يتم اخطارنا رسميا بهذا القرار سيكون هناك رد رسمي من مسؤولي الزمالك"
واكمل :"الزمالك يرفض فكرة تأجيل المباراة، نحن جاهزين لخوض المباراة في موعدها المحدد مسبقا ١٨ ابريل".
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