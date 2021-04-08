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الزمالك يعلق على قرار تواجد حكام مصريين لمباراة الأهلي

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إبراهيم خضر 0 تبليغ

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رد عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة مباراة القمة بحكام أجانب.

وقال عمرو الدردير، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي احمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"موقف نادي الزمالك ثابت وراسخ، يحترم اتحاد الكرة وكل المؤسسات التي يتعامل معها"، مضيفا :"هناك قرار منذ التسعينات بإقامة مباراة القمة بطاقم حكام أجنبي".

وأضاف :"الزمالك يتمسك بموقفه برفضه بخوض المباراة بطاقم حكام مصري، خاصة في ظل الصراع مع الأهلي على لقب الدوري".

وواصل :"حتى هذه لم يصل للزمالك أي خطاب من اتحاد الكرة بشأن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين"، مضيفا :"عندما يتم اخطارنا رسميا بهذا القرار سيكون هناك رد رسمي من مسؤولي الزمالك"

واكمل :"الزمالك يرفض فكرة تأجيل المباراة، نحن جاهزين لخوض المباراة في موعدها المحدد مسبقا ١٨ ابريل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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