/626252/مدرب-الإسماعيلي-يعدد-مزايا-الفوز-على-المصري-وسبب-عودة-الانتصارات

أعرب حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاسماعيلي حقق الفوز على المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الاربعاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية عبر “أون تايم سبورتس” :"حققنا فوز مهم على فريق قوي"، مؤكدًا :"كنا نحتاج هذا الفوز لأنه سيعيد الثقة للاعبين".

وأضاف :"اللاعبون ظهروا اليوم بمستوى مميز للغاية، والمستوى سيتطور في الفترة المقبلة"، مضيفا :"ستكون هناك فترة جيدة قبل مباراة الانتاج الحربي، سنقوم خلالها بمعالجة بعض الاخطاء".