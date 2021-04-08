عضو الزمالك السابق: الأهلي تعامل بذكاء في أزمة مباراة كرة السلة

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علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على أزمة مباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك.
وكان النادي الأهلي رفض خوض مباراة الزمالك، بسبب وجود جماهير القلعة البيضاء في الصالة.
وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم":"الأهلي استخدم حقه في مباراة السلة، وفقا للائحة برفضه خوض اللقاء بسبب حضور الجماهير".
وأضاف ؛"أرفض خروج نجوم الزمالك من الصالة، هؤلاء نجوم كبار وتواجدهم في المباراة يزيد من شعبية اللعبة".
وتابع :" إذا كان لا يوجد جماهير الصالة، باستثناء شيكابالا واوباما، فهذا خطأ على مسؤولي الأهلي"، مضيفا :"انا مع القرار الذي اتخذه مسؤولي الزمالك برفضهم خروج نجوم الكرة من الصالة لأنهم ليسوا من الجماهير".
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