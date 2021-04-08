/626254/جدول-مباريات-اليوم-الخميس-وأهم-المواجهات

مازالت المباريات القوية والتشويقية داخل الملاعب الأوروبية مستمرة خلال هذا الأسبوع، ومع نهاية مباريات جولة الذهاب لبطولة دوري أبطال أوروبا، تستكمل اليوم مباريات بطولة الدوري الأوروبي لمنافسات دور الثمانية وبعض من مباريات الدوريات الأخري المختلفة.

وفيما يلي مباريات اليوم:- الدوري الأوروبي: غرناطة الإسباني يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 1 بريميم. ثاني المباريات ستكون بين آرسنال الإنجليزي ضد سلافيا براغ التشيكي وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 2 بريميم. ثالث المباريات ستكون بين أياكس أمستردام الهولندي ضد رومال الإيطالي وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 3 بريميم. المباراة الرابعة ستكون بين دينامو زغرب الكرواتي ضد فياريال الإسباني وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 1 ماكس. الدوري التركي:- دينيزليسبور ضد قاسم باشا وتقام في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر بين سبورت 2 التركية. المباراة الثانية ستكون بين غازي عنتاب ضد إسطنبول باشاك شهير وتقام في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر بين سبورت 1 التركية. المباراة الثالثة ستكون بين ملطية سبور ضد فنربخشة وتقام في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر بين سبورت4 ماكس.

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