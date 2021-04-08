فيديو .. موقف محرج لـ يوسف الحسينى أثناء تقديم برنامج التاسعة

جدة - نرمين السيد - فبعد أن عاد من فاصل إعلانى ظل يوسف الحسينى يتحدث مع ضيفة البرنامج الفنانة هند حسنى، قبل أن يفاجأ أنه على الهواء، الأمر الذى دفعه للاعتذار على الهواء، ولفت انتباه الضيفة إلى لأمر.

وقال الحسينى: "الهواء شغال أنا عارف عمرو زكريا بيقولى إننا على الهواء"، وبعدها دخل فى نوبة ضحك مع ضيفته على الموقف.