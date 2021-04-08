الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر الموقع الإلكتروني

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محمد سياف - ابو ظبي - يرغب العديد من المواطنين في معرفة خطوات الاستعلام على مخالفات المرور برقم اللوحة أو رخصة القيادة، بالبحث والسؤال عنها عبر البوابات الإلكترونية، خلال هذه الفترة، حيث اتجهت الدولة المصرية إلى ميكنة المصالح والمؤسسات الحكومية وفق مخططات مصر 2030، حيث أتاحت الإدارة العامة للمرور الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق موقعها الإلكتروني، في ظل ما تمر به مصر والعالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجدة، ومنعا للتكدس والازدحام وتسهيلا على المواطنين.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2021:

> يمكن للمواطن صاحب السيارة أن يعرف عدد مخالفات المرور التي قد سجلت على سيارته دون التوجه إلى إدارة المرور، حيث يمكنه الدخول عبر الرابط الرسمي التالي من أجل إتمام عملية الاستعلام على مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة من هنـــــــــــــا.<<

>> ثم اختيار أيقونة خدمات المرور، ثم الضغط على خدمة استعلام المخالفات المرورية، وكتابة رقم اللوحة بشكل دقيق، ثم النقر على زر>> الاستعلام عن مخالفات المرور، ليتم عرض المخالفات المرورية المسجلة على رقم اللوحة، وسيتم إتاحة سداد الغرامات المالية للمخالفات.

كما يمكن للمواطن كذلك الدخول عبر موقع مصر الرقمية، >> للاستعلام عن مخالفات السير وطريقة دفعها، بنفس إتباع الخطوات السابقة، كما يمكنه أيضاً الإنتهاء من عدة خدمات حكومية أخرى، منا خدمة استخراج بدل فاقد للرخصة، وتجديد رخصة القيادة إليكترونياً.

>> للتوجه إلي منصة مصر الرقمية، وتصفح كافة الخدمات المقدمة، إضغط هنا.

>> وفيما يختص بالاستعلام عن أماكن تسجيل مخالفات المرور، يجب إدراج الرقم القومي لمالك السيارة، في الخانة الفارغة المخصصة لها.

تعرف على مخالفات المرور التي يجود فيها سحب رخصة السيارة:

– حدد القانون المرورية الجديد ما يزيد عن 9 مخالفات تستوجب سحب رخصة السيارة عليها، والتي جاءت كالتالي: استعمال السائق الأنوار العالية على وجه مخالف عن المقرر استعمالها، مخالفة خطوط سير السيارة الأجرة، والذي يحدد لها بقرار من المحافظ.

– وتتضمن المخالفات كذلك: وجود خلل في عداد السيارات الأجرة، إضافة إلى عدم توافر في المركبة شروط السلامة والأمان.

– وتشتمل المخالفات كذلك على السماح بوجود ركاب على أجزاء السيارة من خارجها، ووقوف السيارة ليلاً في الطرق المظلمة دون إضاءة، كذلك تسحب الرخصة في حالة استعمال السيارة في مواكب خاصة دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بذلك، وأخيرًا مخالفة عدم وجود أو تركيب المثلث العاكس للضوء في السيارة.

– وذلك بخلاف مخالفات السير، والتي يمكنك معرفتها بعد إتمام عملية الاستعلام عن مخالفات المرور، ومعرفة أماكنها.