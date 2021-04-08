اليوم .. انقطاع المياه عن 5 مناطق فى مصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت محافظة القاهرة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "ميدان روكسى - شارع المرغنى – شارع سيد المرغنى – ابراهيم اللقانى – نزيه خليفة"، بدءا من الساعة 8 صباح الخميس، وحتى 2 ظهرا. وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن سبب قطعها للمياه قيامها بأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والتى يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح. وأوضحت أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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