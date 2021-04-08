انت الان تتابع تفاصيل خبر نعرض عروض كازيون من الثلاثاء 6 ابريل إلي 12 ابريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون قد بدأت يوم الثلاثاء لشهر ابريل الجاري من العام 2021، وتسري العروض المقدمة من كازيون ماركت من تاريخ يوم الثلاثاء 6 ابريل وحتى يوم 12 ابريل، في كافة فروع كازيون بمناسبة إقتراب شهر رمضان المعظم، كل عام وأنتم بخير.

مجلة عروض كازيون:

ويعد ماركت كازيون من أفضل المؤسسات التجارية فى جمهورية مصر العربية، والتى اعتاد عليها شريحة كبيرة من المصريين، حيث يقوم متجر كازيون بنشر مجلة تحتوى على عروض وخصومات ضخمة للمنتجات الغذائية وكافة المستلزمات المنزلية بصورة إسبوعية بتخفيضات تنافسية هائلة قد تصل على بعض المنتجات إلى 60%، كما لديه (كازيون ماركت) عدد لا بأس به من الفروع المنتشرة فى معظم أنحاء مصر.

عروض السوبر من كازيون 2021:

>> الأرز والمشروبات الغازية المختلفة والعصائر.

>> جميع المنتجات الخاصة بالألبان ولوازم المطبخ.

>> المعجنات بأنواعها المختلفة.

>> وجبات غذائية للأطفال.

>> منتجات الشيكولاتة- والمقرمشات- والحلويات- و البسكويت.

>> التوابل بأنواعها المختلفة.

>> جميع منتجات المعلبات- والسمن- وكذلك كافة أنواع الزيوت.

>> مختلف أنواع الفواكة والخضروات الطازجة.

>> منتجات النظافة.

>> السلع الغذائية الباردة والمجمدة،

>> جميع منتجات التجميل والعناية الشخصية.

– ويمكنك الاستعلام والطلب من خلال الإتصال على الخط الساخن لـ كازيون ماركت؛ tel:19609.

– والآن يعرض “مصر فايف” عروض كازيون ماركت رمضان 2021، والتي تتمثل فيما يلي:

– لمتابعة عروض كارفور مصر لـ شهر رمضان 2021>> إضغط هنا.