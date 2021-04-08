انت الان تتابع تفاصيل خبر نعرض عروض رنين من اليوم الخميس 8 ابريل إلي السبت 10 ابريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين قد أصبحت من العروض القوية والمميزة التي ينتظرها الكثير من المواطنين من عملاء “Raneen” في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك فأننا نعرض عروض مؤسسة رنين لليوم الخميس 8 ابريل وإليكم السبت 10 ابريل الجاري 2021، والتي تحتوي على الكثير من المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية والتي تعد من المنتجات والأجهزة الهامة والأساسية لدي جميع المصريين، خاصةً الشباب المقبلين على الزواج.

كما يمكنك الاستفادة بالعروض الجديدة المقدمة من رنين من آي فرع تابع لمؤسسة رنين في جمهورية مصر العربية، أيضاً يمكنك الطلب “Online” ليصلك المنتج إلي منزلك الأمر الذي يساعد على الحد من تفشي ظاهرة كورونا في مصر.

عروض رنين رمضان 2021:

> يمكنك الآن الطلب وتصفح كافة عروض رنين رمضان 2021، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لرنين>> إضغط هنـــا.

> كما يمكنك التحدث مع خدمة العملاء التابعة لـ متاجر رنين من خلال الرقم الساخن: tel 16113.

– والآن يمكنك التعرف على العروض المقدمة اليوم من رنين مصر 8 ابريل 2021 من خلال التالي؛