هل أخذ التطعيمات واللقاحات يفطر الصائم فى رمضان؟ .. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - ونشرت دار الإفتاء على موقعها الرسمىإجابة على هذا السؤال ترجع إلى المفتى الأسبق الشيخ عبدالمجيد سليم، رحمه الله، أوضح فيها هذا الحكم قائلا: "نفيد بأن الداخل فى الجسم إذا لم يصل إلى الجوف أو الدماغ أو وصل إلى أحدهما من المسام لا يفطر الصائم، كما نص على ذلك فقهاء الحنفية والشافعية".

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وتابع: "فقد جاء فى "فتح القدير" ما نصه: "وَلَو اكْتَحَلَ لَمْ يُفْطِرْ سَوَاءٌ وَجَدَ طَعْمَهُ فِى حَلْقِهِ أَوْ لَا، لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِى حَلْقِهِ أَثَرُهُ دَاخِلًا مِنْ الْمَسَامِّ وَالْمُفْطِرُ الدَّاخِلُ مِنْ الْمَنَافِذِ كَالْمُدْخَلِ وَالْمُخْرَجِ لَا مِنْ الْمَسَامِّ".

واستطرد: "هذا، وقد نقل الإمام النووى فى صحيفة 320 فى "شرح المهذب" عن الإمام مالك: "أنه لَوْ دَاوَى جُرْحَهُ فَوَصَلَ الدَّوَاءُ إلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَفْطَرَ عِنْدَنَا سَوَاءٌ كَانَ الدَّوَاءُ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا".. ومن هذا يُعْلَمُ أن التطعيم بالطعم المذكور بالسؤال لا يفطر الصائم، لأنه لا يصل إلى الجوف منه شيءٌ من طريقٍ غير المسام كما علمنا ذلك من الأطباء. وبما ذكرنا يعلم حكم الحقن ضد الكوليرا والتيفويد، وغيرهما من الأمراض وهو أنها لا تفطر الصائم، لأن الدواء لا يصل فيها إلى الجوف من المنافذ".