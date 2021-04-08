مرض نادر يهدد الأطفال بفقد البصر وانعدام الرؤيا

مرض يهدد الأطفال بفقد البصر وانعدام الرؤيا، دائما ما قد يؤثر علي الأسرة هو مرض احدي أطفالها وخصوصا إذا كان نادر ولم يسمع به من قبل، وقد تم اكتشاف هذا المرض مؤخرا، وقد يتسبب هذا المرض الذي تم اكتشاف انه ورثيا من خلال العلماء بريطانيون، انه قد يتسبب في حدوث خلل في وظائف النظر للأطفال أو ما قد يمسي بإعتام عدسه العين، وقد تم اكتشاف هذا المرض الوراثي بالصدفة من خلال الكشف الدوري لاحد العائلات، ولم تكن تعلم بإصابة أطفالها بهذا المرض الذي يعد طفره في الأمراض الوراثية في القرن الحديث، وقد يؤدي الإصابة به في حدوث خلل في النظر بشكل مبكر لدي الأطفال أو الإصابة بفقد النظر وتأخير التطور الفكري للأطفال.

COBP1:قد قام فريق من الأطباء والعلماء البريطانيون بدراسه هذا النوع من الخلل الوراثي للأطفال ،وقد تم اكتشاف أن سبب حدوث هذا النوع من الأمراض هو حدوث خلل في التسلسل الحمض النووي للأطفال المصابين واسرهم، مما قد يؤدي إلي حدوث فقد البصر أو خلل في التطور العقلي والذي تم تحديده عن طريق COBP1ويعتبر من الأسباب الأساسية في حدوث هذا النوع من الخلل وفقا لما تم نشره من أبحاث، قد قام بها الأطباء والعلماء بخصوص هذا المرض،وقد تم البحث في هذا النوع من التسلسل في الحمض النووي عن طريق تجربته علي الضفادع في احدي المختبرات العلمية باستخدام الضفادع الصغيرة وبعد عمل الاختبارات قد تم الاكتشاف الأتي، حدوث تغيرات في الجينية لدي الضفادع وذلك للتشابه بين متغيرات الجينية مع البشرية وقد لوحظ الأتي بان الضفادع التي تم اختبارها قد كانت ذو ادمغه صغيره وكان الكثير منها مصاب بالإعتام البصري تمام كما حدث مع الأطفال المصابة.