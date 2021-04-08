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صور.. محافظ الفيوم يوقع عقود إنشاء منطقة ترفيهية بالتعاون مع «الداخلية»

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مصطفى فراج 2021-04-08 08:56 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء رضا على محمد مدير إدارة عامة بقطاع المشروعات بوزارة الداخلية، عقود إنشاء منطقة ترفيهية فى المنطقة المجاورة للحديقة الدولية، ورفع كفاءة وتشغيل حديقة المدينة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، واللواء ممدوح أبو حمادة مساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار إسلام العنانى المستشار القانونى لمحافظة الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم عقب مراسم توقيع العقود، بأن المحافظة تعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة فى إطار من القانون، بما يعظم الموارد ويحقق عائدا اقتصاديا يسهم فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومى، مشيرا إلى أن العقود التى تم توقيعها تهدف إلى إنشاء مدينة ترفيهية متكاملة بالمنطقة المجاورة لسور الحديقة الدولية بمساحة 5 آلآف م2، واستغلالها الاستغلال الأمثل، إضافة لتأهيل وتشغيل حديقة المدينة بمساحة 4.400م2.

 

وأضاف المحافظ، بأن عقود تطوير وتشغيل المنطقتين يأتى كحق انتفاع لقطاع المشروعات بوزارة الداخلية، مقابل عائد مادى شهرى للمحافظة، موضحا أن أعمال المنطقة الترفيهية تشمل، إنشاء موقف لإنتظار السيارات، ومنطقة بازارات، ومحال تجارية، ومطاعم وكافتيريات، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومسرح مكشوف، مع مراعاة البعدين الجمالى والبيئى خلال التنفيذ، كما تشمل أعمال تأهيل ورفع كفاءة حديقة المدينة استكمال الخدمات بها، وتجميلها، وتوفير العمالة المؤهلة، والعمل على تشغيلها بشكل يتوائم وطبيعة المنطقة.

محافظ الفيوم

 

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الدولة المصرية تضع رؤية شاملة لاستغلال كافة أصولها بمختلف المحافظات، والعمل على حماية ممتلكاتها كحق أصيل للشعب، والعمل على تعظيم الموارد من هذه الأصول وتلك الممتلكات، والوقوف على تطويرها وتنميتها فى إطار قانونى ودراسة علمية وخطة متكاملة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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