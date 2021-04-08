صور.. محافظ الفيوم يوقع عقود إنشاء منطقة ترفيهية بالتعاون مع «الداخلية»

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأكد محافظ الفيوم عقب مراسم توقيع العقود، بأن المحافظة تعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة فى إطار من القانون، بما يعظم الموارد ويحقق عائدا اقتصاديا يسهم فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومى، مشيرا إلى أن العقود التى تم توقيعها تهدف إلى إنشاء مدينة ترفيهية متكاملة بالمنطقة المجاورة لسور الحديقة الدولية بمساحة 5 آلآف م2، واستغلالها الاستغلال الأمثل، إضافة لتأهيل وتشغيل حديقة المدينة بمساحة 4.400م2.
وأضاف المحافظ، بأن عقود تطوير وتشغيل المنطقتين يأتى كحق انتفاع لقطاع المشروعات بوزارة الداخلية، مقابل عائد مادى شهرى للمحافظة، موضحا أن أعمال المنطقة الترفيهية تشمل، إنشاء موقف لإنتظار السيارات، ومنطقة بازارات، ومحال تجارية، ومطاعم وكافتيريات، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومسرح مكشوف، مع مراعاة البعدين الجمالى والبيئى خلال التنفيذ، كما تشمل أعمال تأهيل ورفع كفاءة حديقة المدينة استكمال الخدمات بها، وتجميلها، وتوفير العمالة المؤهلة، والعمل على تشغيلها بشكل يتوائم وطبيعة المنطقة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الدولة المصرية تضع رؤية شاملة لاستغلال كافة أصولها بمختلف المحافظات، والعمل على حماية ممتلكاتها كحق أصيل للشعب، والعمل على تعظيم الموارد من هذه الأصول وتلك الممتلكات، والوقوف على تطويرها وتنميتها فى إطار قانونى ودراسة علمية وخطة متكاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الفيوم يوقع عقود إنشاء منطقة ترفيهية بالتعاون مع «الداخلية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.