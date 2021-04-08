الرى: الانتهاء من تأهيل 1.430 كيلومترا من الترع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن الانتهاء من تأهيل 1.430 كيلومترا من الترع، والعمل على تنفيذ 4.584 كيلومترا أخرى، وتوفير الاعتمادات لـ 1.031 كيلومترا أخرى بمختلف محافظات الجمهورية حتى الآن.





جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى عن الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنظم الرى الحديث.

ويأتى ذلك إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الكبرى التى تقوم وزارة الرى بتنفيذها حاليا بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وذكر التقرير، وفقا لبيان صحفى، أن إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع بلغت 7.045 كيلومترا حتى الآن، وهو ما يتجاوز الــ 7 آلاف كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2.022 بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه.

ويهدف المشروع القومى لتأهيل الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

فى سياق متصل، تواصل أجهزة وزارة الرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه.

وأوضح التقرير أن إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى الرى الحديث يصل لمساحة 260 ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 71 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.