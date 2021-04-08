الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والسعودية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهورى رقم 591 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية بتاريخ 8 أبريل 2016.

وذلك بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيزة سيناء الموقعة بتاريخ 24 أغسطس 2020.