"السكة الحديد" تبدأ العمل بمواعيد رمضان ابتداءً من الثلاثاء المقبل.. تعرف عليها

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل بعض مواعيد القطارات علي بعض الخطوط خلال شهر رمضان بما يتماشي مع مواعيد الإفطار بالشهر الكريم ابتداء من الثلاثاء المقبل، والتعديلات كالتالي: أولا: خط القاهرة / الإسكندرية: ـ قيام قطار 23 مكيف القاهرة/ الإسكندرية 17.30 بدلا من الساعة 17.25 ليصل الإسكندرية 21.40. ـ قيام قطار 572 سياحي الإسكندرية/ بورسعيد 16.10 بدلا من 15.55 ليصل بورسعيد 22.30. ثانيا: خط القاهرة / بورسعيد: ـ قيام قطار 959 سياحي القاهرة/ الإسماعيلية 17.20 بدلا من 17.45 ليصل الإسماعيلية 20.20. ثالثا: خط طنطا/ المنصورة: ـ قيام قطار 297 اكسبريس طنطا/ المنصورة من طنطا 7.35 بدلا من 7.45 ووقوفه بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب ليصل المنصورة 8.50. ـ قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا 13.40 بدلا من 13.00 ليصل المنصورة 15.10. ـ وقوف قطار 292 اكسبريس المنصورة/ طنطا بمحطة صفط تراب ليصل طنطا 14.45.

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