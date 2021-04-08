سعر الدولار اليوم 8 أبريل مقابل الجنيه المصري وتوقعات أسعار الدولار الأمريكي

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 8 أبريل أمام الجنيه المصري حالة من الإستقرار الملحوظ في العديد من البنوك المصرية، وذلك بالرغم حالة الإقتصاد العالمية التي يشهدها العالم في انتشار فيروس كورونا والذي أودى بحياة الملايين ما بين قتلى ومصابين، وانتشار سلالة جديدة من فيروس كوفيد 19 في عدد من الدول الأوربية وكان مصدرها بريطانيا، ومن لندن انتشرت السلالة الجديدة في أكثر من دولة أوروبية، بل وبدأت هذه السلالة تظهر الآن في دول عربية.

سعر الدولار اليوم الخميس 8 أبريل 2021 بجميع البنوك المصرية

هذا وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي خلال العام المنتهي 2020 حالة من التقلبات ما بين صعود وهبوط، ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد تراجعت العملة الخضراء منذ بداية يناير 2020 وحتى 25 فبراير بمقدار 47 قرش، لكنه ومع بداية جائحة فيروس كورونا، بدأ سعر الدولار الأمريكي يرتفع مقابل الجنيه المصري، ليسجل زيادة قدرها 60 قرش منذ نهاية فبراير وحتى 17 يونيو 2020، وسجل سعر الورقة الخضراء في ذلك الوقت 16.128 جنيه، وبعد منتصف يونيو وحتى نوفمبر 2020 بدأ سعر العملة الخضراء في مصر يتراجع منذ جديد، لتفقد نحو 52 قرش من قيمتها وتسجل 15.607 جنيه للشراء، وخلال الشهر الأخير من االعام المنتهي “ديسمبر” بدأ الدولار الأمريكي في الإرتفاع قليلاً، وذلك كما في الرسم البياني السابق.

وننشر لمتابعي مصر فايف سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية حيث شهدت العملة الخضراء حالة من الإستقرار الملحوظ بداية تعاملات اليوم، وذلك بعد تراجع متوسط أسعار الدولار الشهر الماضي بمقدار 1.2 قرش في البيع والشراء بحسب إحصاءات البنك المركزي، وجاءت أسعار الدولار الأمريكي اليوم على النحو التالي.

وجاء سعر الدولار اليوم 8 أبريل مقابل الجنيه المصري وفق الأسعار التالية

البنك المركزي المصري: 15.64 سعر الشراء، و15.77 سعر البيع.

البنك العربي الإفريقي: 15.65 جنيه سعر الشراء و15.75 سعر البيع.

بنك الإسكندرية: 15.64 شراء، و15.74 بيع.

بنك كريدي أجريكول: 15.66 سعر الشراء، و15.76 سعر البيع.

البنك التجاري الدولي: 15.66 سعر الشراء، و15.76 سعر البيع.

المصرف المتحد: 15.66 سعر الشراء، و15.76 سعر البيع.

بنك عودة: 15.66 سعر الشراء، و15.76 سعر البيع.

الشركة المصرفية العربية الدولية: 15.69 سعر البيع و15.59 سعر الشراء.

كما تشير التوقعات إلى استقرار سعر الدولار الأمريكي خلال الأيام المقبلة، مالم يحدث أي تطورات في مسألة سد النهضة الأثيوبي وخاصةص بعد فشل المفاوضات الأخيرة، وتأكيد الرئيس السيسي بالأمس على أن كل الخيارات مفتوحة أمام مصر للحفاظ على أمنها المائي.

البنك سعر الشراء بالجنيه المصري سعر البيع بالجنيه البنك المركزي 15.64 15.77 سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي 15.65 15.75 سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية 15.64 15.74 أسعار الدولار اليوم في كريدي أجريكول 15.66 15.76 البنك التجاري الدولي 15.66 15.76 المصرف المتحد 15.66 15.76 البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15.68 15.76 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 15.59 15.69 بنك عودة 15.66 15.76

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سعر الدولار اليوم وتوقعات أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه

وبعدما نشرنا لمتابعينا سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، ننشر توقعات الخبراء لأسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة.

حيث يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة، وذلك إذا اتجهت مصر لفرض حظر وإقرار المزيد من القيود على غرار ما تم في الموجة الأولى من فيروس كورونا، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي نحو 60 قرش خلال الفترة ما بين نهاية فبراير 2020 وحتى يونيو من نفس العام، أما إذا ظلت الأوضاع مستقرة فسوف تشهد العملة الخضراء حالة من الإستقرار الملحوظ مع هبوط أو صعود طفيف في الأسعار.

هذا وفي ظل استقرار الوضع الوبائي في مصر بل والإنخفاض المستمر في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، فإن أسعار العملة الخضراء سوف تشهد هي الأخرى حالة من الإستقرار، مع انخفاض أو ارتفاع طفيف.

سعر الدولار اليوم وعدم تأثر العملة الأمريكية بتبعات كورونا

هذا ووفق تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، فإن تحسن حالة الإقتصاد المصري وتطوير القطاع المصرفي أدى إلى استيعاب التبعات الناتجة عن فيروس كورونا، وانخفضت المخاطر في السوق المصرفي، ولم يحدث تكون لمخاطر نظامية خاص بتقلبات رؤوس أموال أجنبية، الأملا الذي عزز استقرار النظام المالي في مصر.

هذا وسوف تجدون من خلال هذه الصفحة تحديث مستمر لـ سعر الدولار اليوم في مصر بكافة البنوك المصرية، وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها مصر فايف لمتابعيه وقراءه في مصر والوطن العربي.

كيف استطاع البنك المركزي القضاء على أسعار الدولار في السوق السوداء

وفي سياق متصل ونتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر الصرف للعملة المصرية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، تم القضاء بشكل كامل على السوق السوداء، فقبل تحرير سعر الصرف كان المصريون يبحثون عن أسعار الدولار في السوق السوداء، وسعر الدولار في البنوك المصرية، وغالباً كان سعر الدولار بالسوق الموازية أكبر من سعره في البنوك المصرية.

لكن استطاع محافظ البنك المركزي أن يعيد ثقة المصريين مرة أخرى في البنوك المصرية، وأصبح التعامل الآن من خلال البنوك فقط، أو شركات الصرافة والتي يكون فيها أسعار العملة الأمريكية هو نفس أسعارها في البنوك دون أي اختلاف، مع وجود رقابة مشددة على شركات الصرافة ووجود مندوب من البنوك داخل هذه الشركات، ومعاقبة المخالفين.

هذا وقد أضاف محافظ البنك المركزي طارق عامر في إحدى لقاءاته على شاشات التلفزيون، أنه وبسبب الإصلاح الإقتصادي الذي تم مؤخراً بالإقتصاد المصري، لم يتأثر سعر الدولار في مصر ولا الإقتصاد بالحرب التجارية التي وقعت بين أمريكا والصين، لأن مصر استطاعت أن تكون احتياطات دولية، وأضاف أنه في عام 2018 خرجت أموال كثيرة، ولكن تمكنا من تعويضها في عام 2019، مضيفاً أن الصناديق الإستثمارية، أكبر أموال العالم متواجدة فيها الآن، وليس في الإدخار أو صناديق التأمينات أو حتى البنوك الدولية.

هذا وقد أكد محافظ المركزي طارق عامر حين اتخاذ قرار التعويم عام 2016 أن الشارع المصري سعيد بتعويم الجنيه وتحرير سعر الدولار، وأشار إلى أن زوجته أيضاً سعدت بقرار التعويم، نظراً لزيادة مدخراتها في البنوك بعد القرار، مؤكداً أن هذه الخطوة غير مسبوقة وهي خطوة تاريخية، هدفها إصلاح الموارد المالية للدولة، مضيفاص أن هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ سنوات مضت للقضاء على السوق السوداء.

وخلال يناير الماضي شهدت أسعار الورقة الخضراء ارتفاع وانخفاض ليس بالكبير، حيث أن التراجع كان خلال الفترة ما بين الرابع من يناير وحتى يوم 20 من نفس الشهر، إلا أنه عاد واستقر على ما كان عليه في بداية الشهر وفق الرسم البياني التالي.