/626259/واشنطن-بوست-أسبوع-الفخر-بين-المصريين-تعويم-السفينة-وموكب-المومياوات-وصلاح

لا تزال أزمة جنوح سفينة "إيفر جيفن" في قناة السويس الشهر الماضي، والتي تسببت في توقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام، تتصدر اهتمام الصحافة الأجنبية في تغطية الشأن المصري.

وكتبت صحيفة واشنطن بوست أن الجهود الجماعية لإعادة تعويم ناقلة الحاويات العملاقة عززت من الشعور بالفخر الوطني بين المصريين.

وتحت عنوان: (تخطى المصريون التوقعات المنخفضة بإطلاق سراح السفينة العملاقة العالقة في القناة ، مما عزز الكبرياء الوطني)، قالت واشنطن بوست: إنه من بين العديد من العقبات التي واجهتها أطقم الإنقاذ المصرية في تحرير السفينة العملاقة التي كانت تسد قناة السويس الأسبوع الماضي ، كان هناك هذا العائق غير المرئي: وهو توقع ضعيف لقدرة مصر على حل مشاكلها الخاصة - وهو تصور يشاركه العديد من مواطنيهم.

وقال مجدي جمال ، 30 عاما ، قبطان قاطرة: "كان التحدي الرئيسي الذي واجهناه هو أن نسعد المصريين.. كان هناك الكثير من الحديث عن المساعدة الأجنبية وعن جلب طاقم أجنبي كامل لإدارة العملية.. أردنا أن نثبت أن مصر يمكنها تحقيق ذلك ".

وعلى مدار الأسبوع الماضي ، احتفل المصريون بإزاحة شركة Ever Given ، وإنقاذ التجارة العالمية ، مع تدفق كبير للفخر بين الموطنين على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المحادثات في جميع أنحاء العاصمة.

كما أشادت وسائل إعلام حكومية بالرئيس عبد الفتاح السيسي لقيامه بإعادة تعويم ناقلة البضائع العملاقة ، وأشار بعض المصريين إلى أوجه تشابه مع الطريقة التي احتفل بها الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس عام 1956.

وختمت الواشنطن بوست تقريرهال بالقول: كان أسبوع الشعور بالفخر بين المصريين.. حيث تلى تعويم السفينة، الاحتفال العالمي لنقل مومياوات ذهبية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.. فضلا عن الشعور بالفخر للمستوى اللائق الذي يظهر به لاعبهم المحترف محمد صلاح، خصوصًا بمباريات دوري أبطال أوروبا.

اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمشاهدة النص الأصلي