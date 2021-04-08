امساكية رمضان ٢٠٢١.. تعرف على عدد ساعات الصيام

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واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي يقدمها موقع «دوت الخليج» لقرائها على مدار اليوم، تقدم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2021، وذلك بحسب بيانات المعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك في السطور التالية.

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ويوافق الثلاثاء 13 إبريل الأول من رمضان، حيث مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30.

فلكيا.. أول أيام شهر رمضان 2021 وبحسب إمساكية المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإنه يفصلنا أيام قليلة عن أول أيام شهر رمضان المعظم، والذي سيوافق الثلاثاء 13 إبريل المقبل، فلكيًا.

وبذلك فإن بداية الشهر المعظم فلكيًا، فإن موعد أول أيام شهر رمضان 2021 في مصر يوم 13 أبريل، وينتهي يوم الأربعاء 12 مايو المقبل، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك، هو الخميس 13 مايو إلى السبت 15 مايو.

موعد أول أيام شهر رمضان 2021 في مصر وتستطلع دار الإفتاء المصرية، موعد أول أيام شهر رمضان 2021 في مصر شرعًا، ليلة يوم 29 من شهر شعبان 1442، الاثنين 11 ابريل، وسيجري الإعلان وقتها عن ما إذا كان يوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل، أو الأربعاء 13 إبريل، بحسب ولادة الهلال الجديد بعد غروب الشمس.

أدعية شهر رمضان 2021 - 1442 ومن الأدعية المفضلة والمحببة في شهر رمضان المبارك: «اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم أجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا اللهم أجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، وأجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين».

ومن الأدعية المستحبة كذلك: «اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ».