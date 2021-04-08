/626257/لاعب-تشلسي--محمد-صلاح-ثروة-لكل-من-يلعب-بجواره

تحدث لاعب تشيلسي السابق وقاسم باشا الحالي داني درينكووتر،عن محمد صلاح نجم ليفربول وان النادي قدخسر قيمة كبيرة مثل صلاح لاعب مميز.

موقع دوت الخليج الإخباري

ولم يلعب درينكووتر بجوار صلاح في صفوف تشيلسي، حيث انتقل الأول إلى ستامفورد بريدج في عام 2017، في الوقت الذي انتقل فيه المصري إلى ليفربول.

جدول مباريات اليوم الخميس.. وأهم المواجهات

وقال درينكووتر في حواره مع برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "محمد صلاح لاعب متميز، أنا مدرك أن العالم بأكمله يقدر مهاراته، فهو سريع جدًا وذكي للغاية".

وتابع قائلاً: "محمد صلاح لاعب اخر تركه تشيلسي مثل الأسماء الرائعة التي رحلة عن الفريق، هو قيمة ولاعب اكثر من رائع وثروة لم يلعب بجوارة”.

وقد فشل محمد صلاح في اثبات نفسة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو في تشيلسي، وذلك قبل ان يصبح اهم لاعب في العالم حالياً.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول 18 هدفا الإنجليزي هاري كينمهاجم توتنهام17 هدفا البرتغالي برونو فرنانديزلاعب خط وسط مانشستر يونايتد16 هدفا الإنجليزي دومينيك كالفيرت مهاجم إيفرتون14 هدفا

اخر مواجهات ليفربول

والجدير بالذكر أن هزم فريق ليفربول أمام وريال مدريد بثلاثية مقابل هدف، في لقاء الدور الربع نهائي لدور أبطال أوروبا في لقاء الذهاب علي ملعب الفريق الملكي ريال مدريد ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

بدأت أحداث المباراة بين الفريقين بكل حزر من كلا لاعبي الفريقين في بداية المباراة، لتأتي أخطاء وضعف تركيز دفاع فريق ليفربول ويستغلها الفريق الملكي ويسجل.

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول للفريق الملكي ريال مدريد في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة، من خلال تمريرة طولية من الألماني توني كروس من قبل نصف الملعب لجونير خلف مدافع ليفربول نات فيليبس، ليستلمها لاعب الريال بكل أريحية علي صدرة ويسددها بقوة علي يمين أليسون بكيير.

سجل فريق ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 36 عن طريق ماركو أسينسو، من خلال خطأ قاتل للظهير الأيمن للريدز أرنولد في حين لجأ لحارس المرمي في كرة عالية برأسية، لتصل لأسينسو ويراوغ الحارس وينفرد علي المرمي ويسكنها الشباك.

موعد مباراة ليفربول

ويستعد ليفربول لمباراته المقبلة أمام فريق أستون فيلا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.