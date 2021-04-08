/626260/رويترز-لهذه-الأسباب-تطبيق-كلوب-هاوس-ينتشر-بين-المصريين

يشهد تطبيق "كلوب هاوس" للمحادثات الصوتية مزيدا من الانتشار في مصر وغيرها من الدول العربية، إذ يوفر التطبيق مساحة لبحث موضوعات حساسة مثل جرائم الشرف ومشروع قانون الأحوال الشخصية ومدى تقييده لحقوق المرأة، وفقا لتقرير نشرته رويترز.

وذكر تطبيق كلوب هاوس الصوتي أنه سيطلق خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته دون أن يحصل هو على أي أموال نظير ذلك.

وقال في بيان نشرته وكالة رويترز، إن جميع المستخدمين سيتمكنون اعتبارا من الاثنين من إرسال أموال عبر التطبيق. وستتاح خاصية تلقي المدفوعات في بادئ الأمر لمجموعة اختبار صغيرة على أن تتاح بعد ذلك لآخرين.

ويمكن أن يرسل المستخدمون أموالا لصناع المحتوى على كلوب هاوس ممن لديهم هذه الخاصية مفعلة من خلال الدخول على ملفهم الشخصي ثم اختيار “أرسل أموالا”.

وقالت شبكة التواصل الاجتماعي الصوتية إن شريكتها سترايب لخدمات الدفع الإلكتروني ستحصل رسوما بسيطة مقابل معالجة بطاقة الائتمان أو الخصم التي سيطلب التطبيق إضافتها عند محاولة الدفع الأولى.

ولا يمكن الدخول إلى غرف الدردشة الخاصة بالتطبيق، ومقره سان فرانسيسكو، إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين.

وطُرح كلوب هاوس في أوائل 2020 وارتفع عدد مستخدميه على مستوى العالم بعد أن أجرى الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود مناقشة مفاجئة عبر منصة التطبيق.

لكن التطبيق واجه انتقادات بسبب تقارير عن انتشار آراء انطوت على كراهية النساء ومعاداة السامية ومعلومات كاذبة عن كوفيد-19 على منصته على الرغم من وجود قواعد ضد العنصرية وخطاب الكراهية وإساءة المعاملة والمعلومات الكاذبة.

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