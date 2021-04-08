/626261/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة

يستعد فريق الأهلي لمباراته غداً امام نادي سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعو التاسعة، ضمن منافسات الجولة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

beIN Sports HD 4فيما تذاع المباراة علي قنوات

ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط ويعقد موسيماني المدرب الفني للفريق إجتماع يتحدث عن مواجهة سيمبا التنزاني واستعدادات الفريق لها، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الخميس..

ويبدأ المؤتمر الصحفي لموسيماني وأحد لاعبي الأهلي في الثامنة ، وذلك على استاد الأهلي we السلام الذي يستضيف مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

جدول مباريات اليوم الخميس.. وأهم المواجهات

القنوات الناقلة للمباراة هي قناة beIN Sports HD 4

ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

وجاءت قائمة الأهلي أمام المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني و أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون و سعد سمير.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان .

خط الهجوم: ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ومروان محسن ومحمد شريف.

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الاهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2.