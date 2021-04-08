في التحريض على الفسق.. «هدير الهادي» تلحق بـ«مودة ومنار ومنة وحنين»

/626264/في-التحريض-على-الفسق-هدير-الهادي-تلحق-بـمودة-ومنار-ومنة-وحنين

أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، حبس فتاة التيك توك هدير الهادي، عامين في قضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بمعاقبة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح (محبوسة) الشهيرة باسم هدير الهادي فى القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس سنتين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه بموجب المادتين 178 و278 من قانون العقوبات والمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وألقت مباحث الآداب، القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات إباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

ليست الأولى

هدير الهادي ليست الأولى التي تحصل على حكم بالحبس، فقد سبقها عدد كبير من الفتيات منهن:

حنين حسام- 19 عاماً

نشرت مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» طلبت فتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و19 سنة، لإنشاء حسابات على منصة «تيك توك»، وفتح الكاميرا والدردشة مع بعض المستخدمين، واعدة إياهن بالحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 36 دولارا وحتى 3 آلاف دولار، وذلك حسب حجم التفاعل مع فيديوهاتهم، وبعد البلاغات التي قدمت ضدها تم القبض عليها وتقديمها للمحاكمة التي عاقبتها بعامين حبس وغرامة 300 ألف جنيه.

مودة الأدهم- 22 عاماً

عُرفت إعلامياً بـ«فتاة التيك توك»، تصدر اسمها محرك البحث جوجل في الفترة الأخيرة، بسبب الفيديوهات التي تظهر فيها بملابس جريئة على التطبيق، ألقت قوات الأمن القبض عليها ووجهت إليها تهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الإنترنت لارتكاب تلك الجريمة، وخلال التحقيقات اعترفت «مودة» بتصوير نفسها عارية من أجل جمع الأموال، وعاقبتها المحكمة الاقتصادية بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه.

منة عبدالعزيز -18 عامًا

عبر مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا خرجت فتاة التيك توك منة عبدالرازق الشهيرة بمنة عبدالعزيز، تتهم شابا يدعى مازن باغتصابها وتصويرها هو وأصدقائه، عارية وفي أوضاع مخلة رغما عنها، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم القبض عليها وتواجه الفتاة تهم نشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

منار سامي، 30 عاماً

فتاة من محافظة كفر الشيخ، عرفت بتقديم فيديوهات الرقص والعري على تطبيقي «تيك توك» و«أنستجرام»، وتم القبض عليها بتهمة التحريض على الفسق وصناعة فيديوهات خادشة للحياء، وذلك أثناء وجودها مع صديق لها في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ووجهت لها النيابة تهمة تقديم فيديوهات خادشة للحياء تتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.