دوت الخليج يكشف الحكم المصري الأقرب لتحكيم القمة

/626266/تحيا-مصر-يكشف-الحكم-المصري-الأقرب-لتحكيم-القمة

يستعد نادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراتهم المقبلة والتي من المقرر إقامتها يوم18 الجاري ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري الممتاز.

و لم تحسم اللجنة الثلاثية موقفها الرسمي حتى الآن بشكل تعيين طاقما مصريا لإدارة القمة، في الوقت الذي تواجه فيه لجنة الحكام أزمة بسبب صعوبة استقدام طاقما من أوروبا، وذلك نتيجة ظروف الحجر الصحي، الخاصة بفيروس كورونا، وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن القرار النهائي سواء بإقامة اللقاء في موعده أو تأجيله.

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وجاءت قائمة الأسماء المرشحة من الحكام المصريه لمباراة القمة كالأتي: وتضم كلاً من إبراهيم نور الدين، ومحمود البنا، وأمين عمر، وجهاد جريشة، وأحمد الغندور، ومحمد عادل، ومحمد معروف.

وكانت الجبلاية تحدثة قبل يومين بضرورة الاعتماد على الحكام المصريين في هذه المباراة بسبب ضيق الوقت وعدم قدرة تواجد حكام أجانب بسبب إجراءات فيروس كورونا

وقد كان أحمد مجاهد رئيس الجبلاية، تواصل مع مسئولي الأهلي والزمالك، وأكد لهم ضرورة إقامة المباراة بحكام مصريين، نظرا لعدم توافر حكام أجانب.

الأهلي والزمالك

أن مسئولي الأهلي والزمالك وافقوا على طلب مجاهد، وأكدوا ثقتهم الكاملة في الحكام المصريين بينما رفض مسئول الزمالك هذا الأقتراح وطالب تحكيم اجنبي بسبب عدم الثقة في الحكام المصرين.

من ناحيه اخري قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد زيادة المساهمة الشهرية لجمعية رعاية قدامى اللاعبين هذا الشهر بمقدار 100 ألف جنيه بمناسبة شهر رمضان المعظم، وكان الاتحاد المصري قد قرر زيادة مساهمته الشهرية للجمعية من 70 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

ومن ناحيه اخري وافقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على اكتفاء الأندية بتحاليل الدم "رابيد تيست" للاعبين قبل مباريات الدورى المصرى وذلك بعدما اشتكت الأندية من ضغظ المستحقات المالية.

وقد منح اتحاد الكرة للأندية حرية الأختيار في عمل مسحات كورونا أو “رابيد تيست” وفقا لإمكانيات كل نادي بعدما أبدى أغلب الأندية اعتراضهم على تحمل التكلفة المالية في مسحات كورونا للاعبين هذا الموسم قبل كل مباراة.