تعرف على مواعيد عمل البنوك في رمضان

وقال البنك في بيان اليوم الخميس: إنه بالنسبة للموظفين، تكون ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

أما بالنسبة للجمهور، فمن الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

ويرتبط بتحديد مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2021، تنظيم عمليات سحب وإيداع الأفراد والشركات، وخدمات المستثمرين ورجال الأعمال، وصرف المرتبات والمعاشات وغيرها من الخدمات التي توفرها البنوك للمواطنين.

وسبق أن أعلن اتحاد بنوك مصر، عدة تدابير إحترازية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، في نوفمبر الماضي، متضمنة تخفيض عدد العاملين في المقرات إلى النصف تقريباً من الرجال وعمل النساء من المنزل، وذلك للحد من التجمعات، داخل أماكن العامل، ودون التأثير على سيره بشكل سلبي، مع الالتزام بالعدد المصرح به أثناء استخدام المصاعد والالتزام بارتداء الكمامة، والتأكيد بمنع أي اجتماعات وجها لوجه واستبدالها بالاجتماعات عبر تقنية «فيديو كونفرانس».