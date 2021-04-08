وزيرة البيئة تتوجه لجنوب سيناء لمتابعة الحياة البحرية وإطلاق مبادرة الأكياس

جدة - نرمين السيد - تتوجه اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى محافظة جنوب سيناء فى جولة بالمحميات بالمحافظة، لمتابعة الحياة البحرية بها، بحضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلين عن وزارة السياحة والآثار وممثلى الإعلام وأيضا ممثلى المجتمع المدنى بالمحافظة.





يشمل برنامج، وفقا لبيان صحفى، التوجه إلى كوبرى مجرى السيل بالمسبط، لإطلاق مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة دهب، وأيضا جولة بالسوق والمحلات لتوزيع الشنط صديقة البيئة ورفع وعى المواطنين بمخاطر الأكياس البلاستيك وأهمية استبدالها بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون. كما تلتقى وزيرة البيئة بممثلى المجتمع بمدينة دهب للوقوف على أهم المشاكل التى يواجهونها ومحاولة إيجاد حلول لها، ويعقبها القيام بجولة تفقدية بمنطقة الثرى بولز بدهب ورأس جالوم. كما يتضمن برنامج الزيارة قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بتفقد محمية رأس محمد وعقد مؤتمر صحفى لإطلاق خطة إدارة الأنشطة البحرية برأس محمد وشرم الشيخ، كما ستقوم وزيرة البيئة بالتوجه إلى مدينة سانت كاترين، لمتابعة خطة تطوير المدينة مع الحفاظ على الوضع البيئى لها كمحمية طبيعية.

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