التعليم العالى: فتح الترشح لجائزة لوريال 2022 الدولية للسيدات فى العلوم

وأشارت الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن هذه الجائزة تهدف إلى تعزيز دور المرأة فى مجال العلوم، ومكافأة الشخصيات العلمية المتميزة، موضحة أنه يحق لكل من: رؤساء الجامعات أو المؤسسات العلمية وأعضاء أكاديميات العلوم، وحاملى الكراسى البحثية، والفائزات بجائزة المرأة فى العلوم السابقة، وحاملى درجة الدكتوراه فى العلوم، الترشح لهذه الجائزة، والتى تبلغ قيمتها 100.000 يورو.
وتمنح الجائزة لخمس فائزات بواقع فائزة واحدة عن كل إقليم من: "إفريقيا والدول العربية – آسيا والمحيط الهادى – أوروبا – أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى – أمريكا الشمالية".
كما يمكن للراغبات فى الترشح لهذه الجائزة اتباع الخطوات التالية من خلال التسجيل على الموقع الإلكترونى التالى: www.forwomeninscience.com
مع موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو
بالأوراق المطلوبة باللغة الإنجليزية وهى:
السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحة.
شرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة "200 – 400 كلمة".
قائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بادئة بالأحدث.
أهم "10" مطبوعات صادرة للمرشحة مرتبة طبقًا للأهمية مع شرح موجز لأهميتها "أقل من 150 كلمة".
من 3 إلى 5 خطابات توصية من علماء متميزين من جهات مختلفة.
خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
على أن ترسل كل الأوراق المطلوبة إلى اللجنة من خلال البريد الإلكترونى الموضح أدناه قبل موعد غايته 20 مايو 2021، حتى يتسنى للجنة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا البت فى الترشيحات المقدمة.
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