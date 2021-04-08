تصريحات الرئيس عن سد النهضة فى افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - وسلطت الصحف الثلاث "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول سد النهضة وأزمة مياه النيل، أثناء افتتاح الرئيس السيسى أمس الأربعاء، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وخطوط الإنتاج المختلفة، حيث وجه الرئيس السيسى رسالة إلى الأشقاء فى دولة أثيوبيا قال فيها إنه ليس هناك داع لأن نصل لمرحلة المساس بنقطة مياه من مصر، مشددًا على أن الخيارات كلها مفتوحة ومطروحة وأننا تعاوننا أفضل وأن البناء أفضل بكثير من الصراع، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع السودان الشقيق لشرح عدالة قضيتنا فى إطار القانون الدولى.

وأشار الرئيس السيسى، فى مداخلة خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، إلى أن "موقف مصر من هذا كان دائما موقفا مشرفا جدا، واحترمنا رغبة الشعوب فى أن يكون لها شكل من أشكال التنمية" مشيرا إلى أننا فى مصر نقدر التنمية بشرط ألا تمس مصالح مصر المائية، وكلامنا لن يتغير، ولم نتراجع عنه وكان هذا كلامنا دائما عندما تحدثت أمام البرلمان الإثيوبى".

وتابع الرئيس قائلا:- "إن الاتفاق أفضل بكثير من أى حل أخر، وعلى كل حال نحن نسقنا مع أشقائنا فى السودان على الإجراءات، وسنتحرك ونعلن ونؤكد للعالم عدالة قضيتنا وذلك فى إطار القانون الدولى، والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر الأنهار الدولية، وسيقوم أشقاؤنا فى الدول العربية والإفريقية بالإطلاع على الأمر حاليا بالتجربة والنتائج الخاصة به."

وقد شهد الرئيس السيسى، صباح أمس الأربعاء، افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وخطوط الإنتاج المختلفة، الذى يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التى تنفذها الدولة بـ طريق القاهرةـ العين السخنة، ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة فى مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

وشاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيلا حول مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطريق "القاهرة ـ العين السخنة"، والذى يعد أكبر مُجمع من نوعه فى إفريقيا والشرق الأوسط، وتضمن الفيلم شرحا تفصيليا لمكونات المُجمع الذى يشمل نطاقا تكنولوجيا واعدا يمتد على مساحة 570 ألف متر مربع، ويعتبر مشروعا تكنولوجيا متكاملا لتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمُحررات والإصدارات المؤمنة والذكية، وأوراق البنكنوت اللازمة لطباعة العملات الورقية.

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وعقب الافتتاح، تفقد الرئيس السيسى المجمع واستمع إلى شرح تفصيلى عن المجمع وأقسامه المختلفة، حيث أشار الرئيس إلى أن المجمع يعتبر نقلة فى جهود الرقمنة والحوكمة، ويسهم بشكل كبير فى مكافحة التزوير والفساد، مضيفًا أن المجمع يقضى على تزوير الشهادات العلمية ووقف التعدى على أراضى الدولة، ويمنع التهرب من الالتزامات المالية الدستورية.

وأعلن الرئيس السيسى أن تكلفة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية تقترب من المليار دولار، وهو رقم كبير والمجمع بهذه الإمكانات لا يتوافر إلا فى عدد قليل جدا من دول العالم، موضحًا أننا يمكننا أن نفتتح مشروعا كبيرا كل يوم، وهذا بفضل أموالكم وجهودكم وإرادتكم، وهذا يطمئننا أننا نسير فى الاتجاه الصحيح.

وأكد الرئيس السيسى أن عملية التطوير مستمرة لا تتوقف وعلينا ألا نكتفى بأن نقول أن لدينا اليوم احدث تكنولوجيا وان نركن إلى ذلك، بل يجب أن نواصل السعى والمضى قدما لمواصلة التقدم والحفاظ عليه.

وتحت عنوان "وزير المالية: المجمع يوفر للدولة 430 مليون دولار لملصقات البندرول"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكدت أنه يجب عمل منظومة موحدة تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة، وتتعلق بإعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية إصدار الوثائق والمُحررات الخاصة بالوزارة، والجهات التابعة لها، وتقوم ببناء قاعدة بيانات متُكاملة مع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطريق القاهرة ـ العين السخنة مخرجها هو الوثيقة أوالمستند المؤمن.

وعرض معيط، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، لمجمع الإصدارات، أوجه التعاون التى تسفيد بها وزارة المالية والجهات التابعة لها مع المُجمع..مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه بأن تكون هناك منُظومة موحدة تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة وتأمينها.

وأشار إلى أن أول تعاون بين مصلحة الضرائب وبين المُجمع هو أن وزارة المالية كانت تستورد ما يقترب من 5.5 إلى 6 مليار كل سنة من خلال الطابع الضريبى أو على أساس أنها تحد من التهرب الضريبى وترفع كفاءة التحصيل من خلال هذا الطابع وتقدر أنها تتابع أحجام الإنتاج فى بعض الشركات، بالإضافة إلى أنها كانت متطلعة ولكنها لم تحقق قبل المجمع عملية التتبع والتعقب للمنتجات، مضيفًا "كنا نستورد الطابع بما يقترب من 430 إلى 500 مليون كل سنة من أوروبا".

وعنونت صحيفة الأخبار "العكارى: المجمع قلعة تكنولوجية عملاقة"، حيث ذكرت الصحيفة أن المهندس سامح العكارى رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أكد أن مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة، معربًا خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة عن خالص اعتزاز العاملين بالمجمع لتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح هذا الصرح التكنولوجى العملاق.

واستعرض العكارى أهم محاور المشروع حيث قال إنه بنهاية عام 2016 صدرت توجيهات من الرئيس السيسى بإنشاء مشروع متكامل يشمل أحدث القدرات التكنولوجية لتصنيع وإصدار كافة الإصدارات المؤمنة والذكية للاعتماد عليه كأداة رئيسية فى توفير الحلول المطلوبة لخطة الدولة فى التحول الرقمى كأحد آليات تطبيق الشمول المالى.

وفى صفحتها الأولى وتحت عنوان "الحكومة تستعد لاحتفالية العاصمة الإدارية الجديدة"، ذكرت صحيفة الأهرام أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عقد أمس الأربعاء، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسئولين، ومسئولى الشركة المشرفة على تنظيم الاحتفالية.

وقال رئيس الوزراء إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلف ببدء الاستعداد لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأن اجتماع اليوم يأتى لبحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة، إيذانا ببدء العمل الحكومى رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا اختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الاحتفالية ستكون على أعلى مستوى، وسيتم من خلالها التعبير فى رسالة واضحة عن "الجمهورية الجديدة"، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية.

وعنونت صحيفة "الأهرام" "شكرى: مصر تدعم لبنان لتجاوز أزمته"، حيث ذكرت الصحيفة أن سامح شكرى، وزير الخارجية أكد استعداد مصر لتقديم كامل الدعم لاستقرار لبنان وتجاوز أزمته.

وأشار الوزير فى مؤتمر صحفى عقده خلال زيارته إلى لبنان أمس الأربعاء، إنه حضر إلى لبنان بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى الحريص على مؤازرة لبنان والتضامن معه وإنهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، بما يحقق مصالح الشعب اللبنانى الشقيق والمصالح المشتركة بين البلدين ودول المنطقة.

وقال شكرى "للأسف بعد 8 أشهر لا يزال هناك حالة من الانسداد اللبنانى السياسى ولا تزال هناك جهود تبذل لتشكيل حكومة من الاختصاصيين "الخبراء" القادرين على الوفاء باحتياجات الشعب اللبنانى الشقيق وتحقيق الاستقرار، مشددًا على أن استقرار لبنان مهم لمصر ولمنطقة الشرق الأوسط بأسرها، فى ضوء الارتباط الوثيق القائم سواء على المستوى السياسى أو الشعبى بين البلدين الشقيقين.

وفى صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان "عون: نقدر دور مصر فى مساعدة لبنان للخروج من أزمة تشكيل الحكومة"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، أعرب عن تقديره وامتنانه للدور الذى تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمساعدة لبنان فى مواجهة الأزمات المختلفة التى يعانى منها، ولاسيما الأزمة الحكومية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، عقب المباحثات المشتركة التى أجراها وزير الخارجية سامح شكرى مع الرئيس ميشال عون، أن الأخير أعرب عن أمله فى أن تسفر الجهود المصرية عن نتائج إيجابية لاسيما إذا ما توافرت إرادة حقيقية للخروج من الأزمة الحكومية، من خلال اعتماد القواعد الدستورية والميثاقية التى يقوم عليها النظام اللبنانى وبالتعاون مع جميع الأطراف اللبنانية من دون إقصاء أو تمييز.

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن وزير الخارجية سامح شكرى نقل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فيها تضامن مصر مع لبنان ودعمها للمساعى المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، كما شرح "عون" للوزير سامح شكرى العقبات التى واجهت مسار تشكيل الحكومة الجديدة، كما حمله تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وشكره على مبادرته القائمة على وقوف مصر على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين كما كانت دائمًا عبر التاريخ.

وتحت عنوان "شوقى: امتحانات الثانوية العامة فى يوليو"، ذكرت الأهرام أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية بنظام الأسئلة الجديد فى شهر يوليو المقبل.

وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء أمس الأربعاء، إن الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثانى الثانوى ورقية بنظام الأسئلة الجديد فى المدرسة فى امتحانات مجمعة فى 3 أيام.

وتحت عنوان "وزير الأوقاف: المساجد جاهزة.. لإقامة شعائر رمضان"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الدكتور محمد مختار جمعة وزيـر الأوقاف أكد أن الوزارة أنهت استعـداداتها لشهر رمضان الكريم مـن خـلال عــدة محاور تتعلق بالندوات واللقاءات الدعوية وكذلك إعداد المساجد لاستقبال المصلين فضلاً عـن الضوابط الاحترازية التى يلتزم بها المصلى فى المسجد.

وقال وزير الأوقاف إن أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد انطلقت قبل عـام على مستوى الجمهورية وتستمر حتى بداية الشهر الفضيل وقد قامت بذلك إحــدى الـشـركـات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله عز وجل.

وتحت عنوان "إدراج المتحف المصرى على القائمة التمهيدية ليونسكو"، ذكرت صحيفة المصرى اليوم أن وزارة السياحة والآثار أعلنت إدراج لجنة التراث العالمى بمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" المتحف المصرى بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمى، والذى قامت الوزارة برفع الملف التمهيدى الخاص به فى شهر فبراير الماضى، طبقاً للمعايير المقررة لتسجيل مواقع التراث العالمى.

ونقت الصحيفة عن المستشار عبدالمحسن شافعى المُشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، قوله إن الوزارة حرصت خلال الملف الذى قدمته لليونسكو على إبراز المكانة الخاصة التى يتمتع بها المتحف كمنارة ثقافية بقلب القاهرة وشاهداً على الحضارة المصرية.

وأوضح شافعى أن المتحف هو أول متحف قومى بمنطقة الشرق الأوسط يضم أكبر وأهم الكنوز الأثرية للحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى كونه معلماً فريداً لعب دوراً هاماً فى تثقيف ونشر الوعى الأثرى لمختلف فئات المجتمع المصرى، كما أن به مكتبة وأرشيف يضم وثائق وكتبا نادرة فى مجال علم المصريات، فهو يحظى بمكانة كبيرة كمصدر للتراث الحى.

وفى صحيفة "الوطن"، وتحت عنوان "منظمة الصحة العالمية: مصر تبذل جهودًا كبيرة لتوفير لقاح كورونا"، قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية، إن هناك توازنًا بين التعايش مع جائحة كورونا داخل مصر بما يضمن تعزيز الصحة والوقاية من المرض والبيئة الآمنة المبنية على التوازن فى كافة التحديات، ومصر تبذل جهودًا كبيرة بهدف توفر اللقاح فى ظروف استثنائية.

وأشارت القصير، خلال كلمتها بفعاليات مؤتمر التغطية الصحية الشاملة، أمس إلى أن مصر وضعت بوضوح التغطية الصحية الشاملة كهدف ذى أولوية لإصلاح القطاع الصحى فى خطة التنمية المستدامة 2030.