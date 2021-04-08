/626272/عائلة-ساويرس-تتصدر-ابحث-عن-اسمك-بين-مليارديرات-مصر-2021

لو كنت ممن يهوى السير مع النجوم، فلا حرج أن تضرب بخيالك الواسع، وتتصور لو كنت واحدًا من أهم مليارديرات مصر 2021.

فلقد أصدرت مجلة فوربس الأمريكية تصنيفها لمليارديرات العالم وأغنى أغنياءها لعام 2021، الذين وصلت ثرواتهم أو تجاوزت المليار دولار، حيث احتل الصدارة والمركز الأول كالعادة جيف بروس مؤسس شركة أمازون الأمريكية بثروة تقدر بنحو 177 مليار دولار، يليه في المركز الثاني إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية بثروة تبلغ 151 مليار دولار، الذي قفز من المركز 31 إلى المركز الثاني هذا العام.

وحل ثالثا الفرنسي برنارد أرنو في المركز الثالث حيث بلغت ثروته 150 مليار دولار، ثم مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس بثروة تبلغ 124 مليار دولا في المركز الرابع ليأتي بعده مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك والذي حل في المركز الخامس بثروة تقدر بحوالي 97 مليار دولار.

محليا، جاء في قائمة المليارديرات حول العالم 5 رجال أعمال من مصر ممن يملكون مليار دولار أو أكثر، حيث تصدر ناصف ساويرس الشقيق الأصغر لنجيب ساويرس أغنى أغنياء مصر واحتل المركز الأول بجدارة بثروة تقدر بحوالي 8.3 مليار دولار يحتل بها المركز 297 عالميا لعام 2021، علما بأنه احتل المركز 330 عالميا العام الماضي وهو ما يمثل تخطيه 33 مليارديرا هذا العام، وهو الوحيد من بين الـ5 مليارديرات في مصر الذي شهد ترتيبه صعودا على مستوى العالم.

جاء في المركز الثاني نجيب ساويرس بثروة تقدر بنحو 3.2 مليار دولار يحتل بها المركز 956 عالميا لعام 2021، علما بأنه احتل المركز 680 عالميا العام الماضي وهو ما يمثل تراجعا في ترتيبه العالمي.

ثالثا، جاء محمد منصور بثروة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار يحتل بها المركز 1249 عالميا لعام 2021، علما بأنه احتل المركز 590 العالم الماضي وهو ما يمثل تراجعا كبيرا في ترتيبه العالمي في قائمة أغنى أغنياء العالم.

في المركز الرابع، جاء يوسف منصور الشقيق الأكبر لمحمد وياسين منصور بثروة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار يحتل بها المركز 2035 عالميا لعام2021، وكان قد احتل المركز 1135 العام الماضي متراجعا تراجعا كبيرا هذا العام.

خامسا، جاء ياسين منصور الشقيق الأصغر لمحمد ويوسف منصور بثرة تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار يحتل بها المركز 2524 عالميا لعام 2021، علما بأنه احتل المركز 945 العام الماضي متراجعا تراجعا كبيرا هذه العام في ترتيبه العالمي.