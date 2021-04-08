هند جوزيف: القطاع الزراعي عانى كثيرًا.. ومستقبل مصر سيحقق الاكتفاء الذاتي

/626265/هند-جوزيف-القطاع-الزراعي-عانى-كثيرا-ومستقبل-مصر-سيحقق-الاكتفاء-الذاتي

قالت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع “مستقبل مصر” التابع للمشروع القومي الدلتا الجديدة من المشروعات المهمة، التى تنوعت بين الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والعمران والتجارة، للعمل على التنمية الاقتصادية لرؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك لتنمية الساحل الشمالي الغربي إلى الحدود الليبية، مشيرة إلى وقوعه على محوري الضبعة وروض الفرج ومينائي الإسكندرية والدخيلة ومطاري سفنكس وبرج العرب، مما يساهم فى سهولة نقل المحاصيل الانتاجية والانتاج النهائي لها.

مستقبل مصر والإكتفاء الذاتي

وأشارت هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج “، أن مشروع الدلتا الجديدة من أهم المشروعات التى توفر الغذاء وتحقق الأمن القومي المصري من خلال تحقيق الأكتفاء الذاتي ، خاصة بعد معاناة القطاع الزراعي لعقود من الاهمال لقطاع ، لافتة إلى أن جاءت الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت لتعيد الحياة إلى هذا القطاع عبر حذمة من المشروعات القومية.

مستقبل مصر يهدف إلى تنمية الساحل الشمالي الغربي

ولفتت هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا المشروع جاء بعد دراسة وافيه لتؤكد صلاحية أرض الساحل الشمالى الغربى بمنطقة محور الضبعة لزراعة كافة المحاصيل، وذلك على مساحة مليون ونص مليون فدان تكلفة الفدان الواحد ٢٠٠ الف جنية والتحدى الحقيقي وضع جدول زمنى لتنفيذ هذا المشروع خلال عامين بدلا من عشرة أعوام لإتمام هذا المشروع ، فضلا عن تزويد المشروع بأحدث الوسائل والادوات الحديثة المستخدمة فى المجال الزرعي ومنها أداوت الري المحوري “ بيفوت” ، إضافة إلى تمهيد شبكة طرق قوية بأطوال 500 الف كم مما يسهل الانتقال إلى المشروع.

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وقالت هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ ، أن هذه هي مصر فى ثوبها الجديد تحت قيادة قوية تبنى مستقبل مشرق رغم كل التحديات الداخلية والخارجية حمى الله مصر وقيادتها.

وتجدر الاشارة الا ان الرئيس السيسي قد توجه لتفقد موسم الحصاد الزراعي فى المشروع “ مستقبل مصر “ التابع للمشروع القومي الدلتا الجديدة ، والذي يعد من أهم المشروعات جذبا للاستثمار فى هذه المنطقة ، حيث إقامة المجتمعات العمرانية والمجمعات الصناعية ، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من الغذاء والمحاصيل الزراعية المختلفة .