/626269/برد-واضطراب-ملاحة-وأتربة-تعرف-على-حالة-الطقس-حتى-أول-رمضان

يوافق شهر رمضان لهذا العام، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، إذ يأتي يوم حار، ويليه يومًا آخر برد وأجواء شتوية، ثم يوم آخر يحمل أتربة.. وهي عادة هذا التوقيت من كل عام.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 8 أبريل إلى الثلاثاء 13 أبريل 2021، حيث تعود الحرارة إلى الانخفاض على كل الأنحاء بعد ارتفاعها بداية الاسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل درجه الحراره الخميس على القاهرة 28 درجة بعد أن كانت الأربعاء 35 درجة، علما بأنها سجلت السبت 27 درجة والجمعة كانت قد سجلت 23 درجة.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الخميس 8 أبريل 2021:

انخفاض في درجات الحرارة بين 5 إلى 6 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة حار جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

اعتبارا من الجمعة 9 أبريل يحدث انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

- حالة الطقس الجمعة 9 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط والبحر الاحمر وسرعة الرياح 60/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر

- حالة الطقس السبت 10 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط وسرعة الرياح 60/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 5 متر

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر الاحمر وسرعة الرياح 80/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6 متر

- حالة الطقس الأحد 11 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر الاحمر وسرعة الرياح 80/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6 متر

- حالة الطقس الاثنين 12 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الثلاثاء 13 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.