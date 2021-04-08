الكوميديا تسيطر على مسلسلات رمضان 2021..أهم عروض الحياة الرمضانية

/626274/الكوميديا-تسيطر-على-مسلسلات-رمضان-2021أهم-عروض الحياة-الرمضانية

قررت قناة الحياة عرض المحتويات الخفيفة والمشوقة في الوقت ذاته، خلال تصارع القنوات على المسلسلات الرمضانية التي تحتوي على الاكشن والتشويق والغموض.

دوت الخليج يرصد أهم المسلسلات الرمضانية المختلفة على قناة الحياة، التي من المقرر عرضها خلال أيام، حيث ينتظرها العديد من الجماهير وعاشقي الكوميديا على وجه الخصوص.

أحسن أب

أحسن أب مسلسل كوميدي ترفيهي من بطولة الفنان الكوميدي علي ربيع ليدخل به منافسة أعمال الـ 15 حلقة، حيث يعد تجربة جديدة ومميزة للمنتج تامر مرسي ويشارك في بطولته أحمد فتحي، خالد عليش، هاجر أحمد، جيهان خليل، عارفة عبدالرسول، أحمد جمال سعيد، كريم حسين.

النمر

النمر مسلسل اجتماعي يناقش العديد من القضايا الاجتماعية ويرصد العديد من النماذج الحياتية والإنسانية من واقع الحياة، حيث تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التي يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد.

يجسد خلاله محمد عادل إمام شخصية صعيدية يكشف من خلالها أسرار صناعة الذهب في الصاغة، وهو من تأليف محمد صلاح العزب إخراج شيرين عادل، إنتاج تامر مرسي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض.

ضل راجل

يعد ضل راجل من أقوى المسلسلات الرمضانية المعروضة على قناة الحياة حيث ينتمي إلى فئة الدراما الشعبية، ويناقش مشكلات الحارة المصرية، حيث تدور أحداثه في منطقة شعبية حول رب أسرة يعمل مدرس وسائق تاكسي، تتعرض ابنته لحادث اعتداء، ويواجه نظرات وانتقادات الجيران والمحيطين به.

والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد عبد الفتاح وبطولة ياسر جلال.

القاهرة كابول

يدخل في المنافسة السياسية الرمضانية مسلسل كابول من بطولة طارق لطفي ويجسد من خلاله شخصية إرهابي له أفكار ومعتقدات يؤمن بها، شخصية مركبة وصعبة، تواجه ضابط الأمن الوطني الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.

ويشارك في بطولته حنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى، وشيرين، حسنى شتا، وكريم سرور، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي،وكشف لطفي

عالم موازي

عالم موازي ينتمي لأعمال الـ 15 حلقة ظهرت فيه دنيا سمير غانم في البوستر الدعائي بشخصيتن مختلفين، ويشاركها في البطولة كل من عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، إسلام إبراهيم، دلال عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو وهبة وهشام جمال مخرج العمل.

كل ما نفترق

مسلسل إجتماعي يعرض أحد القضايا الاجتماعية وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج ويشاركها في البطولة العديد من الفنانيين الكبار، منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، وقصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، ومن إخراج كريم العدل.

الجدير بالذكر، أن يمكنك متابعة باقة مسلسلات رمضان 2021 المقدمة من قناة الحياة على التردد التالي 12206 استقطاب أفقي.