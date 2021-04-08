هالة كمال: مجمع الإصدارات المؤمنة يدعم التحول الرقمي والميكنة

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أكدت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن، أنها فخورة بإنجازات الدولة المصرية في بناء هذا الصرح الكبير وهو مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي أفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وهو أحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

هالة كمال: مجمع الإصدارات يسرمتطلبات المواطنين

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، هالة كمال، فى تصريحات خاصة “لتحيا مصر”، إلى أن مشاركة أكثر من 100 شركة مصرية فى بناء المجمع و توفير حوالى 4200 فرصة عمل، مؤكدة على أن المجمع سيدعم مشروع التحول الرقمي والميكنة وبأساليب تأمينية بأحدث وأعلى نظم الحماية، ويقدم خدمات مميزة للمواطن المصري، بما يضمن تيسير الحصول على المعلومات أو الوثائق بسهولة لجميع متطلباته ويوفر له معلومات كاملة ومؤمنة ومطابقة للمعايير والمواصفات والمقاييس العالمية، ويعمل على تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة بأحدث الوسائل العلمية بأنظمة تكنولوجية حديثة.

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ووجهت هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، التحية للدولة المصرية والقيادة السياسية على هذا الإنجاز الكبير، الذي يضع وطننا في مصاف الدول الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي قال عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": سعدت اليوم بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذي يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة".

الرئيس السيسي يفتتح مجمع الإصدارات المؤمنة

وافتتح الرئيس السيسي أمس، أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويهدف المشروع إلى أن يكون المُجمع هو أداة الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدي لإحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحة لمجمع الاصدارات المؤمنة والذكية اليوم بالعاصمة الادارية الجديدة أن مصر ستلجأ إلى الطرق القانونية الدولية، كأول رد فعل على فشل مفاوضات سد النهضة التي جرت على مدار 4 أيام بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وقال خلال افتتاحه مجمع الإصدارات الذكية اليوم: إنه بدأ بالشعور بالقلق على المياه في مصر منذ عام 2011، متابعًا: (مبقتش ارتاح تحديدًا منذ 25 يناير.. عرفت هيكون عندنا مشكلة كبيرة أوي).

وأضاف الرئيس موجهًا حديث للشعب المصري: (أقول لكم هذا الكلام لأنكم شريك أصيل في مواجهة هذا التحدي)، في إشارة إلى التعنت الإثيوبي واستمرارها في الملء الثاني لسد النهضة، مما قد يؤثر على حصة مصر في مياه النيل، خصوصًا أن السد يتم ملئه من النيل الأزرق مباشرة، وهو الذي يستمد منه نهر النيل مياهه.