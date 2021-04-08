/626277/إيهاب-منصور-افتتاح-مجمع-الإصدارات-المؤمنة-والذكية-خطوة-فى-طريق-التحول-الرقمى

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة الإسكان، ان مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ،خطوة على طريق التحول الرقمى والتطور التكنولوجى وسيساهم ايضا فى توفير قاعدة بيانات تساعد متخذى القرار فى وضع الاستراتيجيات.

إيهاب منصور: مشروع مجمع الإصدارات هام لتصنيع وإصدار الإصدارات المؤمنة

وأضاف البرلمانى إيهاب منصور، فى تصريح ل "دوت الخليج"، إنه طبقا لتصريح رئيس مجلس الادارة فإن المشروع هام لتصنيع وإصدار الإصدارات المؤمنة والذكية للاعتماد عليه كأداة رئيسية في توفير الحلول المطلوبة لخطة الدولة في التحول الرقمي كأحد آليات تطبيق الشمول المالي ، و إخراجه على شكل زهرة اللوتس ، يعكس عمق حضارة مصر واعتزازنا بها.

إيهاب منصور: المجمع يشمل خطوط تصنيع الأوراق المؤمنة

كما أوضح عضو مجلس النواب، إيهاب منصور: أن المجمع يشمل خطوط تصنيع الأوراق المؤمنة، ومستلزمات طباعة أوراق البنكنوت، وتصنيع شيكات العلامات المائية الخاصة بها لتوفير كافة الاحتياجات الوطنية من أوراق المستندات الرسمية وأوراق طباعة النقد لصالح مطابع البنك المركزي.

و مصنع انتاج الهولوجرام ، يستخدم لحماية وتأمين الوثائق الرسمية ضد التزوير ويعتبر هو الأحدث كبديل للاختام التقليدية، ومنع الغش التجاري، وامكانية التتبع الآلي لكافة السلع والمنتجات. وكذلك تأمين منتجات مدينة الدواء، و كذلك مركز تجميع وتحليل البيانات ، سيساهم بشكل كبير في إتاحة أفضل بيئة رقمية مطلوبة لتكون بمثابة بوابة اليكترونية للتنسيق التام مع كافة جهات الدولة.

و اهم مخرجات هذا الصرح انه يوفر قواعد بيانات دقيقة يمكن الاستفادة بها في تكوين رؤية استراتيجية للعديد من الموضوعات لمتخذي القرار ومنع الغش التجارى

هذه التطبيقات تؤدي الى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة للمُستهلك مع حصول المواطن على خدمات حكومية ميُسرة وتوفير الوقت والمجهود للحصول على الخدمات.