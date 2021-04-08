هيئة الدواء تدشن «برومات» لميكنة إجراءات الموافقة على مواد التسويق

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، تدشين المنصة الإلكترونية "برومات" لميكنة إجراءات إصدار الموافقة على مواد التسويق والإعلان، وأنه سيتم بدء تشغيل منصة "برومات" يوم الإثنين الموافق 12 إبريل 2021، وذلك من خلال الرابط التالى promat.edaegypt.gov.eg، على أن يتم تطبيق المرحلة الأولى فقط على عدد محدود من الشركات، على أن يتم تعميم العمل بالمنظومة الإلكترونية لكل الشركات تباعا.





وأوضح المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية أن ذلك يأتى تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمى، واستكمالا للخطوات التى تتخذها هيئة الدواء المصرية للتحول إلى "هيئة رقابية رقمية" من خلال تقديم كل خدماتها بشكل رقمى، تسهيلا على متلقى تلك الخدمات، وبما يحقق رؤية أفضل لصانع القرار، وانطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية الرقابى على مواد التسويق والإعلان للمستحضرات والمستلزمات الطبية فى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، سواء كانت تلك الإعلانات مقروءة أو مسموعةً أو مكتوبةً أو مرئيةً، وكذلك المحاضرات التسويقية.

وأشار إلى أنه تم عقد عدد من ورش عمل سابقة لشركات الأدوية للتدريب على طريقة استخدام المنصة المميكنة "برومات"، كما أطلقت الهيئة على موقعها الإلكترونى خدمة "إعلان غير ملائم" لكل المواطنين للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائى.

وشدد على أن الهيئة تقوم بمراجعة وتقييم المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية الخاصة بالمستحضرات الصيدلية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحيوية قبل نشرها للتأكد من سلامتها، ولضمان توافقها مع الممارسات الدولية، وبالتالى تشجيع تحسين الرعاية الصيدلية من خلال الاستخدام الرشيد لهذه المنتجات، وأوضح أن الهيئة تقوم بالتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية، وأيضا عقد دورات تدريبية وورش عمل حول إرشادات الإدارة وطرق العمل.

وأكد أن منصة "برومات" تعد خطوة هامه فيما يخص سياسات التحول الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان، بما يُسهم فى تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بها من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال عدة إجراءات متمثلة فى "تسهيل خطوات التقديم الإلكترونى الخاص بملفات مواد التسويق والإعلان، وتسهيل خطوات متابعة واستكمال الطلبات الخاصة بملفات مواد التسويق والإعلان وربطها بقواعد العمل المعلنة بما يضمن سهولة استيفاء الشركات للطلبات، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونيا على مدار الساعة لسهولة استرجاعها، وتقييم ممارسات التسويق والإعلان، وتسهيل التواصل بين الشركات والإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان".

ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى التحول الرقمى وميكنة جميع خدماتها المقدمة، وكذلك تفعيلا لدورها فى ضمان سلامة ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للحد من ممارسات التضليل والمبالغة فى الدعاية لهذه المستحضرات، من خلال التأكد من صحة الادعاءات الطبية بالمواد الإعلانية قبل خروجها للمواطنين.